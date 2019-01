De Jong tria el Barça

El migcampista de l'Ajax pretès pel Barça, Frenkie De Jong, ha escollit el club blaugrana com al seu futur destí. Segons ha informat 'El club de la mitjanit' de Catalunya Ràdio i Esport3 l'agent del jove jugador holandès ha comunicat ja al PSG i el Manchester City, els altres dos clubs que pugnaven fort per ell, el seu desig de firmar pel club blaugrana.

També segons les informacions de 'El club de la mitjanit, aquest dimecres hi ha una expedició del club blaugrana encapçalada per Josep Maria Bartomeu prevista per anar a Amsterdam per acabar de tancar l'acord.