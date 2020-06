Quique Setién: "Hi ha coses que es poden millorar, però estic molt satisfet"

Quique Setién ha celebrat ha celebrat aquest dissabte la victòria del Barça a Mallorca en la primera jornada de Lliga després del confinament per la pandèmia de coronavirus (0-4). "Les sensacions són molt positives pel temps que portem sense jugar. Per moments no hem tingut la delicadesa amb la pilota que ens agradaria. Hi ha hagut situacions que després de marcar hem perdut la pilota i ens han generat perill, però també hem tingut arribades i podríem haver vist porteria abans. Hi ha coses que es poden millorar, però estic molt satisfet amb l'equip", ha explicat.

El tècnic del conjunt barceloní ha explicat que les rotacions entre els seus futbolistes seran constants i que Frenkie De Jong ha deixat el camp en el tram final per unes molèsties físiques. "Més o menys les coses han sortit com volíem. L'últim canvi l'ha demanat De Jong, però no crec que tingui res greu. El canvi era un altre, però això serà habitual, perquè tenim partits de forma seguida i això ens ajudarà a nivell competitiu", ha dit.

En la plana d'actuacions individuals, Setién ha parlat de Martin Braithwaite, la reaparició de Luis Suárez i Araujo. "Jo he vist molt bé a Martin. És un jugador que s'adapta, que treballa molt, sempre fa el més correcte, ha fet un gol i ha ofert molta feina. L'hem de felicitar perquè no és fàcil aparèixer en un equip així. He vist bé a Suárez i a Araujo. El central ha estat molt solvent. Va bé de cap, és consistent. És un jugador que ha fet les coses bé. Suárez també ha estat extraordinari, perquè totes les intervencions que ha tingut han estat d'un nivell altíssim. És el Suárez que volem. Anirà agafant la forma en aquest tram que ens quedarà de 10 partits. Ens anirà molt bé", ha comentat.

651x366 Jordi Alba durant el partit contra el Mallorca / EFE Jordi Alba durant el partit contra el Mallorca / EFE

Alba: "El Madrid? Si nosaltres guanyem, tot anirà bé"

Jordi Alba ha seguit la línia de satisfacció amb la golejada a l'estadi del Mallorca. "Hem tingut el control del partit. Hem fet un gran partit, ha estat el primer en tres mesos sense competir. Hem sortit molt bé. Ells tenen gent molt ràpida i ens han creat perill, però hem controlat el joc molt bé. Fins que no hem fet el tercer no hem estat tranquils. Les sensacions són bones, ara ens queda el final de la Lliga", ha dit el lateral.

"Començar fent gol et dona molta confiança. El rival ens ha incomodat i hem estat força bé. Amb un gol així et dona molta confiança. Jo em veig bé. No sempre es pot estar a un grandíssim nivell. He tingut tres lesions importants. Ja vaig dir que aquesta aturada a mi m'ha beneficiat perquè necessitava descansar físicament i mentalment. Em trobo bé en els entrenaments i en el partit", ha assenyalat Jordi Alba, que també ha analitzat la rivalitat a la Lliga amb el Reial Madrid i l'ordre del calendari, jugant sempre abans que els blancs. "Crec que hem de mirar-nos a nosaltres, no ens ha d'importar els altres resultats. Si nosaltres guanyem, tot anirà bé".