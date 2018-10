Jordi Alba: "Sense Messi ens costarà més guanyar els partits, però el grup ho donarem tot"

Abans del Barça-Inter d'aquest dimecres (21 h), Jordi Alba ha atès els mitjans. El futbolista de L'Hospitalet ha assegurat que volen ser els líders del seu grup i que l'Inter "està fent les coses molt bé", però que "amb l'ajuda de l'afició" remaran per treure els tres punts. "Donarem la millor cara. La baixa de Leo és clau, perquè ens fa millors a tots, però ho tirarem endavant. Està clar que ens costarà més guanyar sense ell, perquè ens fa millors, però hi ha molt bon grup i grans jugadors". Sobre la seva renovació, el lateral català ha dit que encara no en sap res, però que està molt tranquil i ha afirmat que està "encantant" amb Ernesto Valverde.

Alba ha defensat a Lopetegui: "Ell volia fer el Mundial i després entrenar el Madrid, però el president de la RFEF va decidir que no havia de seguir. L'aprecio molt, m'ha ajudat molt", ha dit abans de bromejar que no li va fer gràcia que "anés al Madrid", per la condició d'etern rival del Barça. Alba ha tornat ha parlar de Messi: "Ningú el pot substituir, és el millor". Bon soci al terreny de joc, Alba ha lamentat la seva baixa: "M'afecta molt que no hi sigui, perquè ens entenem molt bé. Ell veu sovint les meves desmarcades i intenten buscar. És veritat que amb ell em sento més fort, però el joc serà el mateix sense ell".

El lateral esquerre del Barça també ha lloat el seu company a la defensa, Clement Lenglet: "És molt jove i té moltes ganes d'aprendre dels que portem més ganes aquí. Crec que tindrà una gran carrera en aquest club". També hi ha hagut elogis per Arthur: "S'associa molt bé amb els compants i té un gran futur al Barça". No ha parlat de fitxatges al mercat d'hivern malgrat les lesions: "A mi no em toca parlar de fitxatges, estem bé els que estem". Tampoc s'ha mullat sobre Umtiti: "Està bé, però no sé com avança de la seva lesió, però confio que torni a estar aviat amb nosaltres, perquè és un jugador molt important per nosaltres". Alba, per últim, també ha parlat del clàssic: "Esperem fer un gran partit i guanyar-lo".