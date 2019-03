Jordi Alba assegura que Piqué "deu tenir les seves raons" per jugar amb Catalunya

Jordi Alba, defensa internacional del Barça, ha assegurat aquest dimecres que no ha parlat amb el seu company Gerard Piqué de la seva convocatòria amb la selecció catalana, després de deixar l'espanyola, i ha argumentat que "deu tenir les seves raons".

"No he parlat amb ell d'aquest tema però deu tenir les seves raons. Caldrà preguntar-l'hi a ell. Jo no he parlat amb el Geri. Va decidir deixar la selecció i ara deu voler jugar amb Catalunya", ha dit des de la concentració d'Espanya a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.