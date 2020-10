Jordi Cardoner descarta ser president si Bartomeu dimiteix: "Me n'aniré quan ell se'n vagi"

Jordi Cardoner ha descartat categòricament la possibilitat d'assumir la presidència del Barça de manera interina, en el supòsit que Josep Maria Bartomeu presentés la dimissió. Així ho ha assegurat el vicepresident en la compareixença de premsa per fer balanç de l'última temporada a l'àrea social del club. Un acte, però, que ha quedat monopolitzat per la moció de censura i el futur incert que provoca a nivell institucional.

"No tinc cap dubte que acompanyaré el president Bartomeu com ho vaig fer a la campanya del 2015. L'he acompanyat, ho seguiré fent i me n'aniré quan ell se'n vagi", ha respost Cardoner a la pregunta directa sobre si es veia amb forces per poder assumir la presidència del Barça en el supòsit que el president dimiteixi. Ell, com a vicepresident, passaria a ser-ho, tal com marquen els estatuts. Però ha volgut deixar clar que si Bartomeu fa un pas al costat, ell també el farà. O que si Bartomeu decideix sotmetre's a la votació de censura i esgotar el mandat, no renunciaria.

La junta es va reunir dimecres però no va parlar del vot de censura, segons Cardoner

La dimissió –sigui en bloc o d'alguns membres– de la junta directiva és una possibilitat més que real. La setmana vinent hi ha convocada una reunió per parlar-ne directament. De fet, dimecres, el dia que es va confirmar que s'havia superat el mínim de suports exigits per tirar endavant la votació, la directiva es va reunir telemàticament, però no per parlar d'això, sinó per decidir posposar l'assemblea. "Va ser una reunió monotemàtica per parlar de l'assemblea. No vam parlar de res més. Ho farem quan el president de la mesa (del vot de censura) hagi acabat el recompte i ens hagi informat del total", ha respost.

La setmana vinent, reunió

Cardoner no ha volgut pronunciar-se sobre la possibilitat de dimitir o no. S'ha limitat a dir que la junta està "més unida que mai" i ha assegurat que és "un equip". Tot i així, ha reconegut indirectament els dubtes d'alguns companys sobre si cal sotmetre's a la votació o si és millor deixar abans el càrrec. "Tinc una opinió al respecte, però no la compartiré per respecte als companys. Quan n'haguem parlat, ho diré. Potser jo tinc una idea i, després de reunir-nos, em fan canviar d'opinió", ha dit, sense donar més pistes.

La moció ha rebut el suport de 19.000 socis, però n'hi ha 90.000 que no s'han pronunciat Jordi Cardoner Vicepresident del Barça

"La moció ha rebut el suport de 19.000 socis, però n'hi ha 90.000 que no s'han pronunciat", ha dit Cardoner, que sembla partidari a sotmetre's a la votació en comptes de dimitir en bloc. Una opció, però, que s'interpreta dels seus comentaris, encara que ell no ha dit textualment. El vicepresident, que ha assegurat que Bartomeu ha entomat aquesta moció "amb fair play i comprensió", creu que el detonant de tot plegat és "aquell 2 a 8 decebedor que no podrem oblidar" i, si bé ha reconegut descontentament generalitzat per la gestió del club, opina que els mals resultats esportius són la clau del malestar d'alguns socis.

La Generalitat encara no ha donat el vistiplau a la votació

Segons els estatuts, un cop s'hagi acabat el recompte de suports del vot de censura les votacions han de ser en un termini d'entre 10 i 20 dies. Cardoner ha aprofitat la compareixença per explicar que, "al contrari del que s'ha publicat", la Generalitat "encara no s'ha pronunciat sobre la possibilitat de fer les votacions". Així, passa la pilota a la secretaria general de l'Esport i al departament de Salut, i afegeix que calen "les màximes garanties sanitàries". Cardoner, segons ha explicat, ha mantingut una conversa amb Gerard Figueras, secretari general de l'Esport, aquest mateix dijous al matí i Figueras li ha comentat que encara no tenen una resolució al respecte. Per tant, el vicepresident del Barça s'agafa el que posen els estatuts mentre no es digui el contrari.

L'assemblea, prevista per al 25 d'octubre, s'ajorna sense data

El que és segur que no es podrà fer, almenys aquest mes d'octubre, és l'assemblea de compromissaris. El club l'havia previst per al 25 d'octubre, però, emparant-se en el decret de la Generalitat del 8 de setembre, ha decidit ajornar-la. "Esperem poder-la celebrar en els pròxims mesos", ha comentat el vicepresident, sense atrevir-se a posar data. Cardoner, davant la possibilitat que s'ajorni durant molts mesos, considera que la directiva "mereix el dret de poder defensar els comptes". Segons va informar el vicepresident econòmic Jordi Moix, la temporada del coronavirus es va saldar amb unes pèrdues de 97 milions, després que es deixessin d'ingressar més de 200 milions d'euros pels efectes del covid-19.