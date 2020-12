Jordi Farré: "Fitxar Neymar sortiria baratíssim"

"L'objectiu a curt termini és aconseguir el màxim de firmes possibles". Així de clar s'expressava Jordi Farré, precandidat a la presidència del Barça, durant la presentació de la seva seu electoral i de part del seu equip directiu. En època de pandèmia i amb 9 aspirants, mobilitzar el socis serà complicat, i per això aquest empresari se les està enginyant per trobar el màxim de suports possibles entre el 22 de desembre i l'11 de gener. A part de tenir locals repartits arreu del territori, incentivarà els que li donin suport a la seva seu regalant-los una pizza i un tatuatge –"de debò, no una calcomania"– de l'escut del Barça.

Farré, que ja va ser precandidat el 2015, és conscient de la dificultat d'aconseguir els suports. "En les anteriors eleccions vaig aprendre a buscar firmes. Hi havia cua a la nostra seu i això ens va enganyar. Ara tenim la logística preparada. El camí a seguir és el mateix que el de la moció", comentava. Farré va ser l'impulsor precisament de la moció de censura que acabaria provocant la dimissió anticipada del president Josep Maria Bartomeu, i que va recollir –amb la col·laboració d'altres precandidats i entitats blaugranes– més de 20.000 signatures.

Aquest empresari, nascut a l'Hospitalet el 1975, ha instal·lat la seva seu al carrer Numància 63 de Barcelona, i l'ha convertit en un petit museu del Barça, amb samarretes i trofeus, i també un espai de joc per a la canalla, amb un futbolí o una cistella de bàsquet. Si bé la recollida de firmes durarà totes les festes de Nadal, l'intensiu per captar suports es condensarà en tres dies. En paral·lel, també hi haurà un concurs de disseny per imaginar la samarreta del Barça. Farré s'ha compromès a fer que, si guanya els comicis, el guanyador d'aquest concurs "tingui l'honor de dissenyar la samarreta del Barça de la temporada vinent".

Amb el lema "Nou impuls Barça", Farré ha presentat la seva campanya, titulada La Gran Remuntada. En l'acte també ha presentat part del seu equip directiu, on hi haurà Alexandra Bogunyà (esport femení), Carla Teixidó (àrea social), Cisco Pujol (àrea institucional), Joan Soler (àrea esportiva) i Josep Triadó (àrea econòmica). D'entre les propostes, hi ha impulsar equips femenins a totes les seccions, millorar la comunicació entre directiva i socis, teixir complicitats amb administracions i federacions, reforçar La Masia com a motor esportiu i econòmic o minimitzar la dependència que té el Barça dels bancs.

Pel que fa a noms propis de l'actualitat, Farré ha assegurat que la seva candidatura està "parlant amb molts jugadors", i que un d'aquests és Neymar. Un jugador que, al seu entendre, sortiria "baratíssim". "Al final hem d'anar a vendre i és millor fer-ho amb un jugador top que al revés. Quan es contracta un jugador com aquest es parla d'inversió, no de despesa. Crec que són jugadors rendibles que al final surten baratíssims".

I ha defensat que, si guanya les eleccions el dia 24, vol que Messi renovi "el dia 25" a través d'oferir-li "un projecte il·lusionant". En canvi, no s'ha mullat sobre la continuïtat de Koeman, de qui ha dit desconèixer "quin és el seu projecte esportiu".

A nivell electoral, Farré creu que les eleccions no seran un cara a cara entre Font i Laporta. "Qui diu això no té ni idea de la història del club". I ha vaticinat "una campanya bruta" pels " inputs" que ja li estan arribant, tot i que no els ha concretat. També ha negat que el club es pugui convertir en societat anònima esportiva (SAE): "Tenim un patrimoni net de 3.000 milions d'euros. El problema és que no es genera caixa. La situació és dolenta però la SAE és una línia vermella que no passarà". "No tenim una hipoteca a 30 anys, les nostres hipoteques, entre cometes, són contractes a 2 o 3 anys. El que toca fer és que les despeses siguin estables, igual que els ingressos", ha afegit Triadó, actual alcalde de Premià de Dalt i antic banquer, que s'encarregarà de les finances del club si la candidatura guanya les eleccions.