Koeman: “Hem fet un pas de gegant endarrere”

A Mendizorrotza, contra l’Alabès, una falta d’entesa entre Piqué i Neto va acabar amb una clamorosa errada del porter brasiler i amb Rioja marcant a porteria buida. El Barça va acabar salvant aquell dia un empat en un estadi d’aquells en què perdre punts penalitza el doble per la diferència de talent entre els dos conjunts. Al Wanda Metropolitano una pèrdua de Piqué va desencadenar un contraatac de l’Atlètic de Madrid que va culminar amb talent i picardia Carrasco després d’una sortida precipitada de Ter Stegen.

Ahir, contra el Cadis, un conjunt treballat i farragós, dues noves errades defensives van servir al modest conjunt gadità l’escenari en què més còmode es podia sentir: amb el marcador a favor i podent centrar els esforços en defensar-se. De nou, com en l’empat contra l’Alabès, els blaugranes van deixar escapar els punts en un estadi on no està previst punxar. Ahir van pagar cara la falta de contundència de Mingueza als primers minuts i, sobretot, la pífia compartida entre Jordi Alba -que fa un servei de banda compromès- i Lenglet -li passa la pilota per davant i deixan venut Ter Stegen davant de Negredo- que va suposar el segon dels locals quan el Barça havia aconseguit el més difícil: empatar després d’assetjar el Cadis.

“És molt difícil d’explicar per què cometem aquestes errades. Crec que venen per una manca de concentració. No hem estat prou agressius quan no teníem la pilota... Però no és fàcil d’explicar el segon gol que hem encaixat avui. Potser per un tema de concentració”, lamentava Ronald Koeman, frustrat, després de la derrota. “Tenim alts i baixos durant els partits. Arrenquem amb una bona actitud, però en jugades, sobretot sense pilota, no entrem prou forts o fallem bastant”.

Les altres dues derrotes dels blaugranes a la Lliga de les quatre en deu partits a la Lliga es van produir a partir d’un penal de De Jong a domicili contra el Getafe i un altre polèmic penal de Lenglet contra el Reial Madrid que va desencadenar la remuntada blanca al Camp Nou. “Hem fet un pas de gegant endarrere en les nostres possibilitats a la Lliga. Estic molt decebut amb el resultat del partit. S’ha d’acceptar i seguir, però, esclar, 12 punts de diferència amb l’Atlètic de Madrid són molts. Encara tenim dos partits pendents, però si no millorem els nostres resultats i la nostra actitud fora de casa... No cal dir res més”, sentenciava ahir el tècnic neerlandès.