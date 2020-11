Koeman: "Messi segueix sent molt decisiu"

Abans de rebre el Betis aquest dissabte (16.15 h, Movistar La Liga) i acabar amb la dinàmica d'haver sumat només dos dels dotze últims punts a la Lliga, Ronald Koeman ha defensat Leo Messi. Després del duel contra el Dinamo de Kíev, en què els blaugranes es van imposar 2-1 amb una actuació decebedora, es va fer viral a les xarxes socials un fragment de vídeo de pocs segons en què l'argentí no salta a la pressió al minut 93 de partit tot i estar a pocs metres d'un rival. "Aquest vídeo no l'he ni vist. També estan circulant moltes imatges meves amb cara de pomes agres a la banqueta. No ens centrem en fer cas d'aquestes coses", ha dit el tècnic blaugrana. "Messi segueix sent un jugador molt decisiu".

"Anímicament el veig bé, gaudint d'aquest esport. Ell és un guanyador i, com qualsevol jugador, pot travessar una dinàmica en què entren menys pilotes a gol. Però jo el veig molt endollat amb l'equip i la seva actitud és molt bona", ha continuat Koeman. Quan li han preguntat per la tasca de pressió als rivals de l'argentí, ha afirmat que el rol de Messi és "fer mal al rival des de les posicions d'atac" i que "sempre genera perill als rivals". Després de la fluixa actuació de dimecres contra el Dinamo de Kíev, tant Gerard Piqué com Koeman van admetre que l'equip no havia estat coordinat en la pressió. "Hem de corregir els errors que vam fer l'altre dia contra el Dinamo. Hem de millorar defensivament, estar tots molt més concentrats i ordenats. Ho hem treballat en l'entrenament d'aquest divendres", ha afirmat el neerlandès.

Koeman també ha explicat una recepta en què està treballant l'equip per millorar l'efectivitat golejadora. "Hem de finalitzar més des de fora de l'àrea. És una feina que estem fent. Molts dels nostres jugadors estan acostumats a buscar una assistència i no a xutar des de fora l'àrea. No puc canviar les coses en només dos mesos, però treballem perquè els jugadors tinguin la confiança i la responsabilitat per xutar també des de fora de l'àrea. Si no xutes no fas gols", ha dit. Per acabar, Koeman ha reconegut que el Barça ha d'estar al "capdamunt de la taula" però que això "tot just acaba de començar" i que no s'han "d'obsessionar".