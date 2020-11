Koeman: "No he vist cap problema entre Messi i Griezmann"

Malgrat que el partit d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid és d'alt voltatge, Ronald Koeman ha hagut de sortir al pas de les declaracions de dimecres de Messi a l'aeroport del Prat després que l'oncle d'Antoine Griezmann, Emmanuel Lopès, l'acusés de ser un dels culpables del baix rendiment de l'atacant francès. "Puc entendre que el Leo estigués enfadat. Després d'un viatge tan llarg, arriba a l'aeroport, el retenen durant una hora [per una inspecció d'Hisenda] i, després, li pregunten per coses de Griezmann... Doncs crec que se l'hauria de respectar més. Jo no he vist cap problema entre els dos jugadors, ni als entrenaments, ni al vestidor... Crec que hi ha prou imatges seves en què se'ls veu bé..." En relació amb unes declaracions també crítiques de l'exagent de Griezmann, Eric Olhats, Koeman ha afirmat que eren "d'una persona amb qui Griezmann fa tres anys que no hi treballa". "Per a mi són tonteries", ha reblat.

El tècnic blaugrana no ha volgut parlar més del tema. Sobre el futur de l'argentí, ha dit que considerava que "ha de ser al Barça", ha demanat paciència i ha negat que el vegi més fora del club que a dins, sense voler allargar-se en la resposta. També ha rebutjat relacionar la renovació de Pep Guardiola amb el Manchester City amb el futur de Messi lluny del Barça, però sí que ha aprofitat l'avinentesa per felicitar el tècnic català: "Estic content per ell. Sé que està molt a gust al City i ha renovat amb el club on vol ser. El vaig felicitar ahir i si ell està content, jo també. És una referència important per a molts entrenadors".

Respecte a Griezmann, ha dit que el veia "content, amb ganes de treballar i de millorar com qualsevol altre jugador". Pel que fa a la cita contra l'Atlètic de Madrid, l'ha definit com un partit molt disputat en què creu que els dos equips hi arriben bé malgrat les baixes, i ha lloat tant Diego Pablo Simeone com João Félix, el davanter de moda del conjunt matalasser i principal referència ofensiva dels madrilenys amb la baixa per coronavirus de Luis Suárez.

Koeman critica els horaris

L'entrenador blaugrana s'ha mostrat especialment crític amb els horaris dels partits del seu equip. "Amb les aturades per seleccions, el calendari està molt ajustat per als equips grans, perquè els internacionals ara han de jugar tres partits, un dels quals amistós... Dit això, entenc els seleccionadors, perquè també n'he sigut, però mai he posat en risc cap jugador. El que no entenc és que juguem tants partits fora de casa a les 21 hores, i cada tres dies. Entenc que hàgim de jugar contra l'Atlètic a les 21 hores, perquè és un partit del qual tothom estarà pendent, però no en altres. Juguem dissabte a les 21 hores i després dimarts, a Kíev (Ucraïna), tornem a jugar a les 21 hores, tot i que allà és una hora més... Altres equips, en aquests països, han jugat a la tarda... S'ha d'ajudar els equips grans i pensar en els seus jugadors...", ha conclòs, indignat, Ronald Koeman.