Koeman: "Estic molt enfadat, som el Barça i no podem perdre els partits així"

Amb la visita del Juventus d'aquest dimarts (21 h, Movistar Liga de Campeones), el Barça espera llepar-se les ferides del decebedor rumb a la Lliga i seguir amb l'estela guanyadora a Europa. Els blaugranes ho tenen tot de cara per acabar com a primers de grup, una realitat que només canviaria si la Juve els supera per un marcador superior al 0-2 que l'equip de Ronald Koeman va aconseguir a Torí en una de les millors actuacions de l'equip d'aquest curs. "El nostre objectiu sempre és jugar bé i guanyar. Volem quedar primers, tenim tres punts d'avantatge i el resultat al seu camp", ha dit el tècnic.

Koeman va marxar molt decebut de la derrota a Cadis. "Jo no faig teatre. Estic molt enfadat. Així els hi vaig dir als futbolistes ahir. Som el Barça i no podem perdre aquests partits cometent aquestes errades. Ens estan constant punts i hem deixat escapar massa punts que no ens podíem permetre", ha confessat l'entrenador blaugrana. Koeman no ha revelat si farà rotacions aquest dimarts i ha lamentat les baixes d'Ansu i Dembélé, dos futbolistes que aporten "frescor i desequilibri", però ha afirmat que traurà "un equip fort" contra la Juve.

Respecte a la manca de futbol de l'equip i les derrotes contra el Cadis i l'Alabès, el preparador ha dit que no busca excuses i que, davant de defenses tan tancades, el que necessiten és no cometre errades i avançar-se en el marcador, així "comença un partit diferent". Koeman també ha defensat Messi –"El Leo no és el responsable dels nostres errors, és una cosa de tot l'equip, així com la manca d'efectivitat que hem tingut en alguns partits"– i ha negat que a l'equip li falti lideratge: "No necessitem algú que estigui tota l'estona fent crits al camp, a mi no m'agradava quan era jugador tenir un entrenador tota l'estona a la banda cridant, però sí que ens cal agafar tots una mica més de responsabilitat".

El neerlandès no podrà comptar entre dues i tres setmanes amb Dembélé. "És un pas endarrere, perquè ell estava bé, havia millorat molt i és una llàstima, pel seu passat recent amb les lesions. Va notar una petita molèstia quan va entrar contra el Cadis. Pensava que no seria res però, al final, sí", ha explicat Koeman. "Crec que perdrem més futbolistes per lesions, segueixo sense entendre els horaris. Si juguem dimarts a les nou de la nit, no entenc per què juguem a les nou dissabte. Vam arribar a casa a quarts de cinc de la matinada i dimarts tornem a jugar a les nou. No pot ser que dissabte arribem a quarts de cinc a casa i dimarts hàgim ja de tornar a jugar. No és una ajuda per als equips espanyols. Estan matant els nostres jugadors", s'ha queixat l'entrenador blaugrana.

"Cristiano no és cap estímul per a nosaltres" Koeman ha elogiat el davanter portuguès del Juventus, que tornarà per primer cop al Camp Nou des que va marxar del Reial Madrid, però ha negat que sigui "un estímul individual", sinó que s'enfronten "dos grans equips". "Si tenim la pilota nosaltres, serà menys perillós", ha afegit. Respecte de la comparativa entre Cristiano i Messi, ha dit que "són diferents, però han sigut els millors durant els últims 10-15 anys". "No cal preguntar quin dels dos és el millor, aquest dimarts gaudirem de tots dos al Camp Nou".

Coutinho: "He treballat molt per ser més fort mentalment"

Philippe Coutinho, per la seva banda, podria ser titular aquest dimarts després que només disputés 45 minuts dissabte contra el Cadis. "Volem passar com a primers i volem fer-ho guanyant. A més, com que venim d'una derrota, malgrat que sigui d'una altra competició, tenim encara més ganes de fer-ho bé", ha valorat el brasiler. "Estem frustrats per la derrota, era un partit important, i això es nota en l'ambient, però tant tot l'equip com jo només estem focalitzats en millorar. Tenim moltes ganes de millorar, d'arreglar els detalls que no surten bé, d'això en parlem molt amb el míster i entre nosaltres. Hi ha moltes coses a millorar, però ho resoldrem".

651x366 Coutinho, al partit contra el Cadis. / Jon Nazca / Reuters Coutinho, al partit contra el Cadis. / Jon Nazca / Reuters

"Sé que el meu rendiment al Barça encara no ha sigut el que s'esperava de mi. He treballat molt mentalment per estar bé i em considero molt més fort en aquest sentit. També he millorat físicament. He après de la meva primera etapa al Barça", ha explicat Coutinho, que és la primera vegada que parla després de tornar de la seva cessió al Bayern. "Estem en un procés de renovació, hem canviat d'entrenador, han marxat jugadors importants... S'ha de tenir paciència", ha valorat. Respecte a la seva posició, l'atacant brasiler ha admès que per on està més còmode és "jugant pel centre".