Koeman: "Si Suárez no surt, serà un jugador més de la plantilla"

El Barça segueix automatitzant mecanismes en l'inici d'aquesta pretemporada exprés marcat pels 'timings' de l'era coronavirus. Ronald Koeman necessita moure els jugadors a partir del seu esquema amb doble pivot. La victòria d'aquesta nit contra el Girona (3-1) fiança, com a mínim numèricament, la seva aposta teòrica. "Estic content. Crec que hem fet bones jugades des de darrere,generant un home més al mig del camp. En l'últim terç de camp hem fallat massa. En general han treballat molt bé. Poc a poc estarem al 100% per a l'inici de Lliga", ha comentat el tècnic en la zona mixta de l'estadi Johan Cruyff.

L'exfutbolista ha plantejat l'amistós com una entrenament oficial amb dos onzes diferents que sumessin un total de 60 minuts de joc. Els jugadors que han acabat el partit s'han quedat treballant sobre la gespa mitja hora extra per arribar a aquesta xifra i igualar l'esforç del grup titular. "Intentem que tots els jugadors juguin 60 minuts. Hem optat per l'equip inicial i un segon grup que ara s'entrena per sumar aquests 60 minuts", ha dit, destacant el moment de Philippe Coutinho en el seu retorn a la disciplina blaugrana: "Coutinho està treballant molt bé. El veig molt animat, està entrenant bé i jugant bé. és un jugador de gran talent que hem de tenir en compte. Crec que ell necessita suport del seu tècnic i dels companys".

Koeman ha explicat que compta amb l'ex del Liverpool i tots els futbolistes que es quedin en el primer equip després del final del mercat de fitxatges. Assegura que aquest també és el cas de Luis Suárez: "He estat parlant amb el Luis aquest matí. Estem esperant si hi ha sortida o no. Des del primer dia he dit que cada jugador té el seu contracte i que respectem el seu contracte, que forma part de la plantilla del Barça", ha assegurat.

Araujo i l'adaptació a la rutina professional

Ronald Araujo ha estat l'excepció del planning de l'staff tècnic completant els 90 minuts contra el Girona, destacant en la sortida de pilota i mantenint les formes davant del balcó de l'àrea. "Estic molt content per jugar els 90 minuts, pel paritt de l'equip. El resultat era secundari. Ens estem preparant per la Lliga. Ho estem fent bé. Aquests partits ens ajuden, estic content. Estem posant l'accent en la sortida de pilota perquè els equips ens pressionen molt. Amb el nou esquema ens estem adaptant a una nova sortida de pilota, perquè tenim els moviments dels dos pivots i els davanters estirant el camp", ha comentat el central, que ha compartit dupla defensiva amb Gerard Piqué i Clement Lenglet.

El jugador que fins aquesta temporada tenia dorsal amb el filial confia en seguir formant part de les convocatòries del Camp Nou. "El tècnic em demana que tingui tranquil·litat. Intento aprendre d'ell, perquè va ser defensa. Tots els defenses intentem exprimir-lo. Jo treballo per poder estar aquí al Barça. Estic molt content per poder formar part del primer equip. Intento aprofitar la meva oportunitat. Treballo per jugar, em toca seguir treballant", ha insistit, conscient de la situació que viu Samuel Umtiti i que el pot promocionar en la rotació.

Neto: "Lluito per ser el porter del Barça"

Neto Murara ha repetit com a porter titular per agafar ritme competitiu i confiança de cara a l'inici de temporada sense Marc André-Ter Stegen, lesionat. "Crec que estem anant de menys a més. Avui ja hem augmentat el ritme. Hem vist jugadors que han tingut molts minuts, i això t'ajuda a sumar minuts de cara a l'inici de la competició. He vist molt bé aquest partit. Jo estic bé, treballant bé, donant el màxim. Lluito per ser el porter del Barça i demostrar el meu valor com a porter del Barça", ha dit.

"Normal que hi hagi canvis. Nosaltres ens hem d'acostumar a la filosofia i a què demana l'entrenador. Amb els jugadors del nivell que té el Barça, les coses funcionaran. La gent està posat el nivell que necessitem. Hi ha predisposició per fer aquests canvis. Koeman sap gestionar el vestidor perquè els futbolistes el segueixin", ha comentat.