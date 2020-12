Koeman assegura que hi ha “bon ambient a la plantilla”

La temporada del Barça és com una muntanya russa, en termes de joc, de resultats i de sensacions. L’equip afronta aquest dimecres al vespre el partit contra la Reial Societat (21 h, Movistar LaLiga), el líder de primera, com una nova revàlida després de dues derrotes i d’una victòria per la mínima contra el Llevant. Uns marcadors que han posat en dubte l’ambient al vestidor blaugrana i que han forçat l’entrenador a sortir al pas de qualsevol rumor.

“Jo veig un bon ambient a la plantilla, abans i durant els partits, i també als entrenaments. No hi percebo cap problema”, explicava el tècnic neerlandès, afegint que dilluns es va fer el dinar de Nadal després de la sessió de preparació. “Però si els resultats no acompanyen, això sempre pot influir en l’estat d’ànim del grup. No és el mateix perdre que guanyar”.

Pjanic i Riqui Puig

Koeman, que va normalitzar que alguns jugadors, com Pjanic i Riqui Puig, estiguessin decebuts perquè tenen poc protagonisme a l'equip –”aquesta actitud m’agrada, si estigués content per no jugar seria una mala notícia”–, vaticina un “partit obert, bonic i amb moltes oportunitats” contra la Reial Societat, un rival que té nou punts més que el Barça i "vol mantenir la pilota i pressionar” igual que els blaugranes.

A la prèvia, l’entrenador també parlava d’Ansu Fati i de Dembélé, jugadors lesionats i de qui va assegurar que no es correria “cap risc” per intentar accelerar-ne la recuperació.