Koeman: “Aquest és el camí a seguir”

“Hem marcat quatre gols i hem pogut donar descansos. Acostumem a parlar de jugadors de manera individual, però avui és un dia per parlar del col·lectiu”. Així començava Ronald Koeman la conferència de premsa posterior a la golejada a Kíev, on els blaugrana no només van sumar els tres punts sinó que van certificar la classificació per als vuitens de final de la Champions. “Hem complert l’objectiu, que era treure un bon resultat i classificar-nos per als vuitens. L’equip ha tingut energia, ens ha faltat efectivitat al primer temps, però n’hem tingut a la segona. I bon joc. Podem estar molt contents”, afegia l’entrenador del Barça, que celebrava com pocs cops la victòria. “M’ha agradat el col·lectiu, que treballés fort. La imatge que hem donat avui és el camí a seguir”.

L’equip arribava a la cita europea després de caure contra l’Atlètic de Madrid i de perdre per lesió Piqué i Sergi Roberto. El tècnic es veia obligat a jugar amb jugadors joves, mig per necessitat, mig per donar descans. “L’alineació era una mica de cada. Hi ha jugadors que treballen cada dia per tenir minuts i avui han pogut tenir recompensa. I han rendit al camp”, deia Koeman, aclarint que Griezmann tan sols va jugar 30 minuts per un tema físic. Però no era l’únic nom propi, ja que també va destacar Òscar Mingueza, que debutava amb el primer equip: “Ha demostrat que hi podem comptar. Ja porta 5-6 setmanes entrenant-se amb nosaltres i treballant fort. Ens ha fet bona impressió i avui ha complert”. Mingueza, a qui els jugadors i l’entrenador van “felicitar” després del partit, va reconèixer que havia estat “una mica nerviós” de saber que debutava amb el primer equip, però “molt feliç” d’haver aconseguit aquesta fita. “No semblava que fos el seu primer partit amb nosaltres, ha jugat molt bé”, deia elogiant-lo Jordi Alba.

Alba: “A tots ens costa guanyar”

El veterà lateral, content per la victòria, també va trencar una llança per l’equip i va demanar paciència. “Porto aquí 9 anys i sempre és el mateix, si no guanyes es parla molt. Hem perdut molts punts i és cert que hem de millorar, però a tots els equips els costa guanyar”.