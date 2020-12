Koeman considera que Sergio Ramos va cometre penal contra l'Eibar

"Regularitat: estar millor amb la pilota i sense. I , sobretot, tenir la màxim concentració fins al final del partit. Necessitem això per anar millorant". Aquest ha sigut el primer diagnòstic de Ronald Koeman abans de visitar aquest dimarts el Valladolid (22 h, Movistar LaLiga ). "Hem canviat coses a l'equip, juga gent més jove... Això pot indicar la regularitat de l'equip, ens falta gent en algunes posicions... La gent jove ens fa pensar en un bon futur i cal temps, però això és el Barça i volem guanyar títols", ha radiografiat el tècnic, que ha recordat que amb l' abundant càrrega de partits que han d'afrontar gairebé no tenen temps per entrenar prou tots els canvis que tant ell com el seu staff volen aplicar.



"No fa falta que Messi faci una entrevista per mostrar les seves ganes de jugar. Ho veig cada dia en els entrenaments", ha explicat Koeman amb relació a l'astre argentí. El tècnic neerlandès ha tornat a carregar contra el VAR i el penal no xiulat aquest diumenge a Sergio Ramos quan els blancs anaven guanyant 1-2 l' Eibar : "Segur que si ho preguntes a deu persones, nou et diran que és penal, però l'equip arbitral del partit va decidir que no ho era. Per a mi és penal. Sé que les decisions dels àrbitres a vegades no són fàcils. Però si m'ho preguntes a mi, per a mi és penal". Koeman també ha deixat anar la seva falta de comprensió amb el criteri arbitral a l'hora de sancionar les mans dins de l'àrea: "No, no ho entenc".

Pel que fa a la carpeta de lesionats, l'entrenador blaugrana ha afirmat que Dembélé encara no està a punt per entrar a la convocatòria per jugar contra el Valladolid, però sí que confia poder comptar amb ell per a l'últim partit de l'any. Serà el dimarts 29 de desembre a casa contra l' Eibar . Per acabar, Koeman ha afirmat que no poden "fallar" contra el Valladolid i ha explicat les dues últimes suplències de Lenglet (contra la Reial Societat i el València): "Primer hem de pensar en fer rotacions i donar descans. A més, si contra la Reial les coses van anar bé, no hi havia motius per canviar".