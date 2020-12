Koeman no troba la tecla: “L’empat no és just”

Ronald Koeman no troba la tecla de la continuïtat. Després de l'inesperat empat contra l'Eibar, l'entrenador holandès va donar la seva opinió sobre el partit disputat al Camp Nou. "A la primera meitat ens ha costat trobar passades verticals entre línies. Ens han pressionat bé des del darrere. Nosaltres hem necessitat massa temps per trobar el jugador lliure. Quan hem canviat el sistema, hem millorat el joc. Hem tingut prou oportunitats per marcar. L'empat no és just, però això és una cosa que ens passa massa sovint", va resumir el tècnic holandès.

Tot i l'empat, el discurs de Koeman va ser optimista. "Hem tingut prou oportunitats, hem fallat un penal i hem regalat un gol. Una errada [la d'Araujo] ens ha costat un gol. No ho dic per culpar ningú, perquè tothom pot fallar, sinó per explicar que ells només han xutat a porteria un cop. Ho fem fet bé, hem treballat fort, però ens està passant això moltes vegades. Em cansa dir-ho, però la sensació és de «com és possible que no guanyem?». Hem generat moltes ocasions", va afegir el tècnic holandès. Koeman va admetre que si el Barça s'hagués posat al davant amb el penal que va fallar Braithwaite l'escenari hauria pogut ser molt diferent. "L'equip hauria estat més segur, però cal marcar", va opinar.

Una de les poques notícies positives va ser el partit de Dembélé, que va disputar la segona meitat i va aconseguir un gol que alimenta la seva autoestima. "Estic molt content. És un jugador molt important per la velocitat que ens aporta per la banda", va analitzar. El tècnic no va voler alimentar la polèmica sobre per què havia sigut Braithwaite el jugador encarregat de llançar el penal. "Messi no hi era i Griezmann venia de fallar un penal. Braithwaite n'havia marcat un a la Champions. Ho han decidit ells", va dir.

Per a José Luis Mendilibar el punt va tenir gust de victòria. "He vingut aquí moltes vegades i no n'hem tret res. El partit ha passat ràpid i, quan me n'he adonat, ja estàvem en el temps descompte. La clau és treballar molt, tenir sort i estar encertat en les ocasions de gol", va dir.