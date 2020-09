Koeman: "Al Riqui li recomano que marxi cedit, perquè un futbolista jove ha de jugar"

Ronald Koeman ha valorat positivament l'equip blaugrana en el seu triomf al Camp Nou en el Trofeu Joan Gamper. "Crec que l'última part del partit hem vist que estàvem una mica cansats. En general hem fet un bon partit i m'ha agradat molt l'inici, en què hem pressionat molt el contrari. Però hem de sentenciar el partit. Si hi ha una cosa per la qual marxo descontent del partit és que només hem marcat un gol i cal sentenciar abans", ha explicat el tècnic sobre la gespa després del matx.

Tot i la valoració del partit, Koeman també ha hagut de donar explicacions sobre la situació de Riqui Puig. El tècnic ha sigut molt clar: la millor opció és una cessió. "Jo vaig estar amb el Riqui ahir a la tarda, com sempre parlo amb els joves. El Riqui té molta competència en la seva posició a l'equip. Jo li recomano marxar cedit, perquè un futbolista jove ha de jugar. També li he dit que té futur aquí i cal que parlem i cal buscar la millor manera perquè ell pugui estar a Barcelona". El tècnic, a més, ha explicat que aquesta situació no és única del jove de Matadepera, sinó que també "és la mateixa situació amb Aleñá i també potser amb Pedri".

Amb qui s'ha mostrat content ha sigut amb les dues novetats del partit. Pjianic i Ansu Fati. "És un gran jugador. Només té disset anys i té un gran futur per endavant", ha explicat Koeman sobre el jove davanter de La Masia. Sobre el debut de Pjianic, el tècnic neerlandès ha demanat no treure conclusions, ja que no està encara en el seu millor moment de forma després de superar el coronavirus. "No es poden treure conclusions sobre el seu partit perquè no està al seu millor nivell. És normal, ha tingut coronavirus. Ha d'entrenar-se i ha de tornar al seu millor nivell".