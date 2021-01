Koeman confia en recuperar Araujo per a una Supercopa en què no preveu rotacions

Un mes després del triomf del Barça contra la Reial Societat (2-1) al Camp Nou, catalans i bascos es tornaran a veure les cares aquest dimecres a Còrdova en les semifinals de la Supercopa d'Espanya. "En aquell partit vam fer una gran primera part, fantàstica. Però la segona va ser diferent i ells van reaccionar i vam tenir problemes. Serà un partit interessant perquè tots dos volem tenir la pilota. La Reial és dels millors e quips de la Lliga, amb un entrenador amb les idees molt clares", ha afirmat Ronald Koeman en la prèvia, que ha negat que es vegi favorit per guanyar aquest títol: "Els quatre equips ho som, som tots forts".

🔊 @RonaldKoeman: "El Barça està acostumat a lluitar per guanyar títols. Tenim la mentalitat de donar el màxim en cada partit que afrontem" #SupercopaBarça pic.twitter.com/cwB0uR9cyi — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 12, 2021





El tècnic holandès ha deixat entreveure que no farà rotacions i ha recordat que contra el Granada alguns futbolistes destacats com Leo Messi i Frenkie de Jong van ser substituïts poc després de l'hora de partit per tenir descans amb el partit ja resolt. "Alguns jugadors com el Leo, el Frenkie i Dest tenien algunes molèsties, però ja estan bé i tots estan disponibles". Koeman també espera comptar amb Araujo , baixa d'última hora contra el conjunt andalús per una sobrecàrrega als isquiotibials de la cuixa dreta. L' uruguaià es va exercitar aquest dilluns en solitari i avui ja ha treballat amb el grup.



L'entrenador blaugrana també s'ha posicionat respecte a la situació institucional del club i considera que el millor per al club seria celebrar les eleccions a la presidència el 24 de gener, postura que ja va defensar fa només uns dies en la prèvia del partit contra el Granada de dissabte passat, però ha insistit que el més important és la seguretat de la gent. "Si per qüestions de salut no es poden celebrar les eleccions, caldrà acceptar-ho", ha afirmat. De Jong: "Ara em sento més còmode".

De Jong: "Ara estic més còmode"

Abans ha parlat Frenkie de Jong. "Els últims partits estic jugant més avançat, en comparació amb el principi de la temporada. El míster m'està demanant més coses en atac i ara em sento més còmode". El migcampista holandès també ha afirmat que veu l'equip "millorant i amb més confiança". "Hem d'arribar a la final", ha dit respecte al duel contra la Reial Societat, que ha definit com "un rival molt dur i que juga bé, sortint amb la pilota des del darrere". De Jong també ha repartit elogis cap a Pedri: "És un crac, té moltíssim talent".