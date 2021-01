Koeman: “La suplència de Griezmann no vol dir res”

Pocs minuts abans de començar el partit a El Alcoraz, Antoine Griezmann es mirava l’entrenament dels seus companys amb cara de pomes agres. Resignat, l’atacant quedava fora de l’onze titular del Barça i s’havia de conformar jugant els últims deu minuts d’un enfrontament en què els blaugranes acabaven guanyant per la mínima.

Encara que Ronald Koeman intentava treure ferro a l’assumpte, i assegurava que la suplència “no vol dir res”, segueix evidenciant-se que Griezmann encara no ha trobat el seu lloc al Barça, club al qual va arribar l’estiu del 2019. El jugador combina bones actuacions amb aparicions discretes, i és per aquesta poca fiabilitat que el tècnic va decantar-se per un altre jugador. “Confio en cada jugador de la plantilla, però si optem per 3 migcampistes, només hi ha lloc per a 3 davanters. Avui hem optat per la profunditat de Dembélé i perquè Braithwaite jugués de 9, però no vol dir res la suplència de Griezmann. Juguem molts partits”.

Cinc gols i un mes sense marcar

Fa un mes que Griezmann no veu porteria, des del 2 de desembre, en la golejada al camp del Ferencváros. I això que aquesta temporada ha jugat gairebé tots els partits -només se n’ha perdut dos- i en la majoria, 17 de 20, ha jugat com a titular. Ara bé, d’aquests 17 duels, només ha disputat els 90 minuts en quatre ocasions, i la resta ha estat substituït. Per ara només porta cinc gols, tres en Lliga i dos a la Champions. Un balanç auster per ser el tercer fitxatge més car de la història del club.