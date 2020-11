Ronald Koeman passa de "tonteries" abans de visitar l'Atlètic de Madrid

Després de gairebé quinze hores de vol, Leo Messi va aterrar dimecres a la terminal de vols privats del Prat. L’argentí va ser objecte d’una inspecció d’Hisenda de gairebé una hora i, després, enfurismat i cansat, va esclatar davant la premsa que l’esperava a la seva arribada per recordar-li unes declaracions de l’oncle d’Antoine Griezmann en què donava a entendre que l’argentí tenia part de culpa del baix rendiment del jugador francès. Messi no es va mossegar la llengua: “Estic tip de ser sempre el problema de tot”. L'argentí va esclatar a pocs dies de la represa de la Lliga, amb un partit que agafa aires de determinant perquè punxar contra l'Atlètic de Madrid voldria dir que els matalassers, un dels equips més en forma de la competició juntament amb la Reial Societat, es distanciarien a nou punts del Barça. Sense Ansu Fati, Ronald Koeman sap que moltes de les seves opcions aquest dissabte al Wanda Metropolitano (21 h, Movistar LaLiga) passen perquè tots els seus davanters sumin i, en aquest sentit, Griezmann no pot ser un cos estrany, sinó mostrar la seva versió més participativa i continuar treballant per trobar una entesa tan complicada com necessària amb Messi.

L’argentí i el francès mantenen una relació cordial fora del del terreny de joc i la gran tasca pendent està en trobar l’entesa damunt la gespa. En la recerca de l’encaix dels dos futbolistes, Koeman ha volgut sortir al pas de tot el soroll extern que envolta la parella Messi-Griezmann: “Jo no he vist cap problema entre els dos jugadors, ni als entrenaments, ni al vestidor... Crec que hi ha prou imatges seves en què se'ls veu bé..."

El neerlandès ho ha expressat just després de defensar Messi per les seves declaracions als mitjans que s’havien desplaçat a l’aeroport: “Entenc que el Leo estigués enfadat. Crec que se l'hauria de respectar més. Després d'un viatge tan llarg, arriba a l'aeroport i li pregunten per coses de l’Antoine. És una falta de respecte…” De fet, l’entrenador blaugrana tampoc s’ha mossegat la llengua i ha qualificat les paraules de l’exagent de Griezmann –que, com l’oncle de l’extamalasser, també havia assenyalat recentment Messi com un dels culpables per explicar el pobre rendiment del francès– de “tonteries”.

Coutinho rep l’alta

Si no hi ha sorpreses l’argentí i el francès lideraran el carril central de l’atac blaugrana contra l’Atlètic de Madrid, mentre que Ousmane Dembélé i segurament Pedri González seran els encarregats de ser els seus escuders a la banda dreta i esquerra, respectivament. Koeman recupera Philippe Coutinho: el brasiler ha rebut l’alta mèdica aquest divendres i ja està recuperat de la lesió muscular que va patir fa gairebé un mes, durant la disputa del clàssic al Camp Nou. “Ha completat sense problemes gairebé tots els entrenaments de la setmana amb el grup. Pot jugar d’entrada o ens pot ajudar sortint des de la banqueta, n'hem d’acabar de parlar amb els metges i veure quina és la millor opció, com fem amb tots els jugadors”, ha explicat el tècnic.

Koeman només ha tingut l’entrenament d’aquest divendres per preparar la visita al Wanda amb tots els efectius. Els últims a arribar –Messi, De Jong, Pjanic (que suplirà el lesionat Busquets) i Braithwaite– no es van poder exercitar amb la resta de companys dijous perquè estaven pendents del resultat de la prova PCR que van haver de passar a Barcelona. “Els futbolistes disponibles estan bé, els que han anat amb les seves seleccions tenen una mica més de cansament, però si són a la convocatòria és perquè estan bé. Només hem pogut fer un entrenament amb tots abans de jugar contra l’Atlètic, en què hem preparat el partit i intentarem que tots estiguin al 100%”, ha explicat Koeman.

L'entrenador no s’ha queixat de les baixes, malgrat que Busquets ha tornat lesionat de la selecció espanyola, i ha afirmat que esperava un partit molt disputat amb l’Atlètic, equip que ha lloat destacant-ne la força de Simeone i el bon moment de João Félix. L’habilidós davanter portuguès és la principal amenaça d’un conjunt matalasser que no podrà comptar amb Luis Suárez, que va donar positiu de coronavirus mentre estava concentrat amb l’Uruguai.

Koeman, molest amb els horaris

El que sí que ha fet empipar el tècnic és que el seu equip estigui disputant molts partits com a visitant a les 21 hores. “No entenc que juguem tants partits fora de casa a les nou i cada tres dies. Entenc que hàgim de jugar contra l'Atlètic a aquesta hora, perquè és un partit del qual tothom estarà pendent, però no en d'altres. Juguem dissabte a les nou i després dimarts, a Kíev (Ucraïna), també, tot i que allà és una hora més... Altres equips, a Rússia i Ucraïna, han jugat a la tarda (19 h)... Així no s’ajuda els jugadors", ha dit indignat.

Per la seva banda, el Reial Madrid rep també aquest dissabte el Vila-real (16 hores, Movistar LaLiga) amb les baixes destacades de Sergio Ramos i Fede Valverde, així com els dubtes de Benzema, Casemiro i Militão.