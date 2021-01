Koeman: "El millor seria tenir president com més aviat millor"

El Barça buscarà seguir consolidant la seva millora com a visitant aquest dissabte a Granada (18.30 hores, Movistar LaLiga). "És un altre camp, un altre rival... No es pot comparar amb el partit contra l'Ahtletic Club. Hem de jugar bé, ser humils, tenir personalitat al camp i fer les coses bé amb la pilota i sense, estan concentrats", ha explicat Ronald Koeman. "La nostra trajectòria a la Lliga fins ara no ens permet distraccions ni pensar més enllà del partit que ve", ha reconegut també el tècnic neerlandès.

"Sabem que aquesta era una setmana forta, amb tres partits fora de casa i, com que hem deixat escapar punts abans, és important fer-ho bé per demostrar als altres equips que també podem lluitar per la Lliga. El que és evident és que no podem fallar i això ens afegeix molta pressió, perquè sabem que no podem perdre més partits i que no podem fallar més", ha valorat Koeman sobre les opcions reals del seu equip de lluitar per la Lliga.

Koeman, que ha presentat a la secretaria tècnica (Ramon Planes) un pla d'altes i baixes, ha explicat que ha comunicat a alguns jugadors que es busquin una sortida. "Sense dir noms, als jugadors joves que no estan jugant els he recomanat una sortida. No és bo per a un jugador jove estar gairebé un any sense jugar", ha afirmat, amb unes paraules que han semblat dirigides a Riqui Puig, amb contracte fins al 2023 i que pràcticament no està comptant per al neerlandès.

Respecte a les altes, l'entrenador blaugrana ha insistit que la seva voluntat és "reforçar l'equip en el futur immediat" i que hi ha "diverses raons per fer-ho". Ha argumentat que, en algunes posicions (especialment en la parcel·la ofensiva), vol "més competència" per poder "millorar". Amb tot, el neerlandès ha acabat afirmant que coneix la situació del club i que si els fitxatges no poden arribar ara, s'haurà de pensar en "l'any que ve". En aquest sentit, Koeman ha assegurat que el millor seria tenir "un nou president com més aviat millor", però que les eleccions només es poden celebrar "si les condicions sanitàries ho permeten".

El Cornellà, rival a la Copa

Respecte al rival a la primera eliminatòria de Copa, l'entrenador blaugrana ha demanat respecte pel Cornellà, equip que ha donat la primera gran sorpresa de la competició després d'eliminar el líder de Primera, l'Atlètic de Madrid. Koeman ha explicat que s'hauran d'adaptar al terreny de joc i que els serviran els informes del Barça B, rival del Cornellà a la Segona Divisió B. El neerlandès ha definit el conjunt català com a just vencedor de l'eliminatòria contra l'equip del Cholo Simeone.