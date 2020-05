La premsa argentina situa Lautaro a punt de fitxar pel Barça

Segons publica el diari esportiu Olé, Lautaro està molt a prop de fitxar pel Barça. La publicació avança que el fitxatge del davanter de l'Inter de Milà no es farà oficial fins que acabi la temporada. Segons aquest rotatiu argentí, el club blaugrana vol incloure en l'operació un jugador del primer equip per rebaixar la clàusula de rescissió, que passarà a ser de 111 milions d'euros. Els noms d'Arturo Vidal, Semedo o Rakitic estan sobre la taula.

El Racing d'Avellaneda, el club d'origen de Lautaro, podria ingressar uns 8 milions d'euros en concepte de formació. A més, el modest Liniers de Bahía Blanca també rebria una important compensació econòmica.

Al Barça preocupa que alguns clubs puguin aprofitar aquest escenari per jugar amb cartes diferents. Josep Maria Bartomeu ja fa anys que denuncia el que ell anomena clubs estat, els que tenen darrere el suport d’una economia estatal sencera, com passa amb el PSG i Qatar, el Manchester City i Abu Dhabi o podria passar si el Newcastle acaba comprat per un fons d’inversió de la família reial saudita. Però la major part de clubs “es troben en una situació similar a la nostra”, diuen al Barça, motiu pel qual seran uns mesos d’operacions en què s’apostarà per intercanviar jugadors, ja que tothom vol estalviar. Aquesta serà la fórmula que s’utilitzarà per intentar fitxar l’argentí de l’Inter de Milà Lautaro Martínez.