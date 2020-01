La Copa del Rei passa pel Camp Nou i el Leganés

El Barça estrenarà la setmana vinent el gran Tourmalet de la Copa del Rei a casa contra el Leganés en la fase de vuitens de final. La competició del KO entra en el tram decisiu, amb eliminatòries a únic partit en format intersetmanal, recuperant el frenetisme dels mesos de dualitat entre la Lliga i la Champions. Però el sorteig, que s'ha celebrat aquest divendres a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, ha evitat mals majors.

El projecte de Quique Setién necessita marge per ser realment competitiu i interioritzar els seus nous mecanismes. Hi ha més premisses de pissarra que resultats, per una qüestió de timing. La intenció és fer una versió 2.0, en clau combinatòria, de la proposta d'Ernesto Valverde. Haver evitat un aparellament de primera fila resta pressió. El Barça s'enfrontarà al conjunt de Javier Aguirre el dijous de la setmana vinent, a les 7 de la tarda.

Serà el dia 28, 29 o 30, abans de rebre el Llevant al Camp Nou. En cas de classificar-se, l'eliminatòria de quarts seria uns dies després, sempre prèvia al cap de setmana. Les probabilitats de creuar-se amb un dels papus de la competició augmenten exponencialment. Llavors el sorteig serà sense condicionants de categories o resultats. Hi podria ser el Reial Madrid, que visitarà Saragossa, el València, que juga contra la Cultural, o el Sevilla, que intentarà eliminar el Mirandès. El Badajoz-Granada, el Rayo-Vila-real, el Tenerife-Athletic i el Reial Societat-Osasuna completen el llistat de partits de vuitens.

651x366 El títol de la Copa del Rei, sobre la gespa del Camp Nou / FC BARCELONA El títol de la Copa del Rei, sobre la gespa del Camp Nou / FC BARCELONA

El factor Camp Nou

Els malabars per normalitzar la càrrega de treball de la Copa comencen –i podrien acabar– contra el Leganés. Els blaugranes han de millorar les seves prestacions en el format de les fases a partit únic si no volen renunciar a un dels tres títols que tenen sobre la taula. La victòria in extremis contra l'Eivissa és la millor advertència. No hi ha xarxa de seguretat. Les eliminacions del Betis i especialment l'Atlètic de Madrid són un toc d'atenció notable. Caldrà veure si Quique Setién manté la política de rotacions de la fase anterior.

L'entrenador va decidir donar descans a Leo Messi, Sergio Busquets i Gerard Piqué, a banda de deixar a la banqueta Arturo Vidal, titular contra el Granada, i Arthur Melo, que continua agafant ritme de competició després de la inactivitat de les últimes setmanes. El tècnic del Barça va verbalitzar el seu dilema en roda de premsa: fer jugar el seu onze habitual per sumar minuts de rodatge o ser ambiciós, fer una lectura llargterminista i reservar futbolistes clau. Que l'eliminatòria es disputi al Camp Nou sembla un factor clau: "És una dada favorable que cal tenir en compte. Ja hem vist com equips de més categoria han caigut en camps d'equips de menys categoria. Poder jugar a casa, treballar durant aquella setmana aquí i estalviar-nos un desplaçament, és molt favorable", ha comentat.