Lenglet i Jordi Alba també volen la Lliga (2-1)

No és el Camp Nou un escenari propici per a la Reial Societat, que des del 1991 que no sap que es marxar-ne amb els tres punts. Ahir van caure de nou al temple blaugrana, malgrat fer-ho bé, malgrat discutir-li al Barça per moments el domini del joc, però Clément Lenglet i Jordi Alba van dir que també volen la Lliga amb dos gols quan més els necessitava el seu equip (2-1). Només dues victòries separen al conjunt d’Ernesto Valverde del vuitè títol de Lliga dels últims onze.

Es trobava còmoda la Reial Societat al principi del partit, en un dia fred i ventós a Barcelona, més típic de Sant Sebastià que de la capital catalana. A la banda, el seu entrenador, Imanol Alguacil, l’apagafocs del conjunt doniastarra les últimes temporades, demanava calma i el toc al seu equip, també amb gust pel futbol combinatiu (són el sisè conjunt amb una mitjana de possessió més alta de la Lliga). Li interessava a Alguacil que no passés res, mentre que el Barça, malgrat no perdre l’ordre, només inquietava amb fogonades de Messi, malgrat el retorn de Dembélé a l’onze.

Quan els partits s’encallen, sovient és Messi qui apareix. De fet, l’argentí sempre apareix, en un Barça el relat del qual comença i s’acaba en el futbol de l’argentí. Amb Rakitic de timoner, mentre Busquets, un jugador que fa més de 10 anys que és indiscutible, descansava, els blaugranes xocaven amb el plantejament de la Reial Societat. Zubeldia, fals migcampista, s’emparellava amb Suárez quan els blaugranes atacaven, transformant una defensa d’aparentment quatre en una de cinc, la nova moda del futbol. Com els jugadors que s’estiren al terra, darrere la barrera, per defensar els llançament de falta de Messi. L’argentí defineix tendències al seu equip i als rivals.

Mentre el Barça trobava a faltar Busquets i les passades finals a la zona transcendent del camp no arribaven ni per part d’Arthur ni d’Arturo Vidal, la Reial Societat va trobar una escletxa en una desmarcada de Juamni en què Ter Stegen, aquell porter que tots voldríem ser, es va haver de lluir. Va respondre d’immediat el Barça amb una centrada a l’àrea petita de Jordi Alba que Elustondo, providencial, va arrabassar a Suárez. Partit impecable de Jordi Alba, qui minuts abans havia evidenciat la falta de sang alguns cops en la pressió dels seus companys, demanant-los pressionar més amunt i, sobretot, amb més intensitat.

La pilota aturada desencalla el partit

L’esforç de la Champions pesava al Barça, en què, faltat d’idees clares en atac, els únics recursos passaven per les genialitats de Messi o les pujades de Jordi Alba buscant Luis Suárez. Quan semblava que els primers 45 minuts moririen amb el marcador a zero, va arribar una rematada de cap de Clément Lenglet a les portes del descans. Dembélé, que havia anat de menys a més, va servir un córner i amb una rematada clínica, imposant-se al primer pal, en una jugada tant clàssica com prolífica, Lenglet va confirmar que ha arribat al Barça per conquistar el cor de l’afició en una posició tant complexa com és la de central. Ja no només defensa bé, sinó que també fa gols quan el seu equip el necessita. Ahir es va estrenar a la Lliga amb el Barça. Era la seva segona diana com a blaugrana. La primera l’havia fet a la Copa, contra la Cultural Lleonesa, en un duel que també estava encallat.

El gol del central francès del Barça va obligar a la Reial Societat a fer un pas endavant a la segona part, obrint espais al darrere, un escenari en què el conjunt blaugrana sap olorar la sang. Però els bascos també hi volien dir la seva i van provocar dos ensurts a l’àrea blaugrana, dibuixant un escenari de partit que no agradava a Valverde. L’assenyalat en aquest context va ser Arthur, ja que a l’hora de partit el tècnic blaugrana el va canviar per donar a entrada a Busquets.

Mentre que el Barça recuperava la seva brúixula amb l’entrada del migcampista de Badia del Vallés, la Reial Societat perdia, per lesió, un dels seus millors jugadors: Zubeldia. Durant uns moments semblava que li tremolaven les cames als bascos, mentre que els blaugranes cada cop estaven més agressius en la pressió. Però Juanmi, en la segona escletxa que va trobar ahir, va rebre una passada filtrada delicisosa de Mikel Merino i, guanyant-li l’esquena a Piqué, l’extrem de la Reial Societat va empatar el duel.

No és el Camp Nou, però, un escenari propens a les alegries per a la Reial Societat, que no hi guanya a la Lliga des de fa més de dues dècades. Jordi Alba, demostrant que els laterals poden ser determinants en el joc, va aparèixer per la banda esquerra, la seva, una banda que al Camp Nou s’hauria de batejar amb el seu nom, va tornar a donar el domini del marcardor al Barça amb una rematada creuada. Va mirar de treure l'orgull la Reial Societat, però el Barça ja no va deixaria escapar el triomf i es va cobrar una altra víctima. Una víctima del futur campió de Lliga.