Lenglet rescata la segona unitat del Barça a Lleó

Abans de la victòria del Barça (0-1) contra la Cultural Lleonesa, Xavi Hernández explicava en una entrevista a Catalunya Ràdio que si ell dirigís el futbol fase diria als més joves que “si es marxa del Barça no s’hi torna”, perquè “després s’han de pagar diners per recuperar-los”. Matisant, això sí, que també se’ls ha de donar confiança: “Mostrar que hi ha una porta oberta allà dalt i un projecte personal amb el jugador”. Mentre s’emetia la conversa amb Xavi, els futbolistes del planter citats ahir estaven escalfant damunt la gespa del Reino de León, concentrats precisament a guanyar-se la confiança a què es referia Xavi i que es pot buscar en l’oportunitat que ofereixen les primeres rondes de la Copa. Amb Riqui Puig sense tenir cap minut, els futbolistes del planter que van jugar ahir no van sobresortir contra la Cultural, un rival de Segona Divisió B que té un propietari qatarià (l’acadèmia Aspire) i que només va sucumbir gràcies a un gol de Clément Lenglet, que va entrar al minut 60 i va marcar al temps afegit.

En un d’aquells partits que fan mandra de jugar, a Lleó, el dia de la castanyada i a dos quarts de deu de la nit, la segona unitat del Barça, integrada pels futbolistes amb menys minuts del primer equip i futbolistes del filial, van haver de remar de valent. Amb Samuel Umititi i Thomas Vermalen lesionats i Gerard Piqué desconvocat, dos centrals del B, Chumi i Jorge Cuenca -que duia una aparatosa màscara per culpa d’una fractura nasal-, van ser els encarregats de curar l’eix de la defensa del conjunt d’Ernesto Valverde. Juan Miranda va ocupar el lateral esquerre, mentre que Nélson Semedo era l’únic representant inicial del primer equip a la defensa. No va fer un bon partit, el portuguès, que es va emportar una esbroncada de Jasper Cillessen al cap de deu minuts, perquè d’una badada seva va néixer un xut de Zelu que va fer lluir l’holandès davant una Cultural molt intensa en la pressió.

Al mig del camp, Sergi Samper va ser l’escollit per portar la batuta. El migcampista de 23 anys, un jugador que ha passat per totes les categories formatives del club, jugava ahir el seu primer partit aquest curs. Tornava a sentir-se futbolista després de deu mesos des que va jugar el seu últim partit, el 6 de gener, en un Las Palmas - Eibar. La mala sort es va tornar a acarnissar amb ell: als 30 minuts va patir una lesió al soli de la cama dreta. Samper va deixar el camp entre llàgrimes mentre rebia el consol de Valverde i Carles Aleñá saltava a la gespa.

Aquest canvi va obligar el basc a ubicar Arturo Vidal de pivot, mentre que Aleñá i Denis Suárez ocupaven els interiors. El xilè no té la finor dels futbolistes que tradicionalment han ocupat la posició de 4 al Barça, però va ser dels pocs futbolsites amb fitxa del primer equip que van mostrar caràcter. Ousmane Dembélé, malgrat no estar encertat, també va mostrar una bona actitud en una primera part grisa en què futbolistes com Denis Suárez, Semedo o Malcom van estar ben ensopits davant una Cultural molt seriosa i que té un estadi de Primera.

Gairebé una hora per fer la primera ocasió

A la represa, Malcom va voler fer un pas endavant, però va evidenciar una vegada i una altra la seva falta de ritme. L’extrem va intentar mostrar-se actiu i dinàmic, però cometia errades constantment. El trident inèdit d’ahir format pel brasiler, Munir i Dembélé no va generar cap ocasió de perill fins al minut 59, quan Malcom va fer una centrada-xut que va sortir fregant el travesser. Poc després Dembélé va disposar d’un llançament de falta. Aprofitant l’absència de Leo Messi, Luis Suárez i Philippe Coutinho, ahir el francès va ser l’encarregat de xutar les faltes. En el seu primer intent va rematar molt desviat; en el segon, va servir una centrada que va acabar amb el gol de Clément Lenglet a les acaballes del partit.

El central francès va entrar al camp al minut 60, quan un Valverde neguitós va decidir donar-li entrada en el lloc d’un Cuenca que va firmar un partit discret però correcte fent parella amb Chumi. A banda de Lenglet, Valverde també va fer vestir de curt Athur i va fer seure Malcom per mirar de canviar el ritme d’un partit en què els blaugranes no van fer el primer xut entre els tres pals fins al minut 70, quan ho va provar Aleñá amb una rematada centrada. Una acció aïllada que va ser contestada amb una gran xut de Saúl González que va fer lluir de nou Cillessen.

A Valverde no li agradava gens el que estava veient. El basc va estar molt actiu corregint els futbolistes del planter i exigint a Malcom que s’obrís a la banda abans de substituir-lo. Fins i tot el col·legiat Mario Melero López el va amonestar amb una groga perquè trepitjava la gespa per donar instruccions. Al final el gol de Lenglet va salvar un partit gris que hauria pogut acabar amb un parell de gols més si Munir i Denis Suárez no haguessin fallat dues oportunitats clares.