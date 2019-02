Lenglet: "Quan tens xuts és que estàs jugant bé, però s'ha de fer gol"

El central blaugrana Clèment Lenglet ha sigut el primer a valorar l'empat del Barça a Lió, en què els blaugranes han xutat fins a 25 vegades, cinc d'elles entre els tres pals. "Quan estàs xutant tant és que estàs jugant bé, però hem de fer gols. Hem pressionat, hem defensat bé... Hem jugat bé, però ens ha faltat aquella mica d'encert final per fer gol. Segur que al Camp Nou les ocasions entraran". Lenglet ha insistit en què han fet "un bon partit" i ha admès que el resultat "és una mica decebedor", degut a les "nombroses ocasions" que han tingut.

Per la seva banda, Ter Stegen ha demanat endavant: "Ens hauria agradat marxar amb un altre resultat, però ja no podem mirar enrere, només endavant. El nostre objectiu és guanyar a la tornada". El porter alemany també ha reclamat fer un bon partit dissabte contra el Sevilla a la Lliga per "recuperar la confiança".

El migcampista croat, Ivan Rakitic, ha emplaçat el públic a anar al Camp Nou per una tornada que veu amb "optimisme". "Hem estat superiors i hem dominat el partit, però ells també es defensen". En la mateixa línia s'ha mostrat Gerard Piqué: "Esperem guanyar a la tornada. Jugant així tenim moltes opcions i hem fet un pas endavant respecte del partit contra el Valladolid". "Hem creat les ocasions, però ens ha faltat encert", va analitzar el central català.