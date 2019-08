Messi, baixa contra el Betis

Leo Messi segueix sense tenir l'alta mèdica i no podrà jugar el partit d'aquest diumenge contra el Betis. Aquest divendres, el capità del Barça no s'ha entrenat amb el grup en l'última sessió abans de la segona jornada de la Lliga, malgrat que dimecres sí que va participar en el segon entrenament del dia. El club blaugrana argumenta que l'argentí "segueix amb el seu procés de recuperació", sense especificar-ne el 'timing'.

ÚLTIMA HORA: Messi, baixa de la convocatòria contra el Betis https://t.co/QKhz3X3PcT El jove davanter del juvenil A, Ansu Fati, entra a la llista pic.twitter.com/fOcQ2AjfqN — ARA Esports (@ARAesports) August 24, 2019

La voluntat de l'astre argentí era arribar al duel contra el Betis però el capità blaugrana encara no està recuperat de les molèsties que té al soli de la cama dreta. Segons ha explicat TV3, el futbolista, que havia treballat dur en solitari al llarg de la setmana per poder entrar en la convocatòria, ha anat aquest divendres a la Ciutat Esportiva encara amb molèsties i els serveis mèdics han confirmat que no ha recaigut de la seva lesió, però que no poden córrer cap risc.

El Barça, doncs, rebrà al Betis sense Messi, Luis Suárez i Dembélé. A la convocatòria hi ha entrat el davanter de 16 anys del juvenil A, Ansu Fati, amb un perfil futbolístic similar al de Dembélé. Rafinha també ha entrat la llista, així com el davanter Carles Pérez i el porter Iñaki Peña. La davantera que s'enfrontarà al Betis podria estar formada per Rafinha, Griezmann i Pérez.