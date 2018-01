L’hora de buidar el vestidor i donar la benvinguda a Yerry Mina

La secretaria tècnica del Barça fa hores extres. Un cop tancada l’operació Coutinho i amb Yerry Mina ben encaminat, el gran repte blaugrana és poder començar a vendre jugadors, ja que l’entitat necessita rebre diners i deixar de pagar sous per equilibrar el pressupost. Si fa pocs dies hi havia un cert neguit, en les últimes hores ha tornat l’optimisme, gràcies en part al negoci que es podria fer al mercat italià, on jugadors com Deulofeu, Aleix Vidal i Rafinha tenen mercat. La prioritat del Barça, però, és vendre futbolistes, i no pas cedir-los, tal com han demanat molts clubs.

Un dels jugadors que podrien deixar diners a la caixa blaugrana és Gerard Deulofeu. L’extrem tenia una oferta per anar cedit a l’Inter que veia amb bons ulls, però les últimes hores guanya força la possibilitat de veure’l marxar traspassat al Nàpols de Maurizio Sarri. El club napolità, que per primer cop en més de 25 anys ha arribat a Cap d’Any com a líder de la lliga italiana, vol reforços per poder aspirar a guanyar per primer cop una lliga des dels temps de Maradona, i estaria disposat a pagar 18 milions per Deulofeu, amb dos milions més que es podrien cobrar en funció de determinades variables. La clàusula de rescissió de Deulofeu, de fet, és de 20 milions, i el Barça encara confia a poder cobrar aquesta xifra d’un sol cop. En el cas de Rafinha, que surt d’una llarga lesió, un possible destí també seria un Inter que està demanant la seva cessió, ja que per complir les normes del fair play econòmic de la UEFA no vol gastar gaire. L’equip llombard, però, estaria disposat a pagar uns 18 milions l’estiu que ve per quedar-se’l. Aleix Vidal, per la seva banda, també ha estat relacionat amb clubs italians, però l’opció més ferma seria la de tornar a Sevilla, a canvi d’uns 13 milions.

Un cas ben diferent és el d’Arda Turan. Les últimes hores ha sorgit una opció ben seriosa de poder veure com Arda finalment torna al seu país, l’únic on sembla que encara té mercat per la seva fama, després que arribés a un acord per incorporar-se al Basaksehir, si aquest club tanca abans un acord amb el Barça. Aquesta, però, és la part complicada, ja que l’entitat blaugrana prioritza vendre un futbolista que té contracte fins a l’any 2020, amb una clàusula de 125 milions i una fitxa anual de 8 milions d’euros bruts, en lloc d’anar encadenant cessions. El Basaksehir accepta fer-se càrrec de bona part de la fitxa d’Arda, però ha proposat rebre’l en cessió durant un any i mig, és a dir, fins que acabi contracte amb el Barça, i després tenir una opció prioritària de compra per 15 milions d’euros. Al Barça dubten, tot i que saben que difícilment tindran opcions més clares per intentar treure’s de sobre una operació que ha sigut una ruïna, ja que va costar gairebé 40 milions. Abdullah Avci, tècnic del Basaksehir, va afirmar que confia a poder fer oficial el fitxatge aquesta mateixa setmana, però el Barça intentarà aconseguir un acord més favorable abans, ja que sap que el Basaksehir, un club creat fa pocs anys per l’Ajuntament d’Istanbul, té prou capacitat econòmica per pagar més perquè té el suport d’empresaris pròxims al president Recep Tayyip Erdogan.

Mina, al sac

Si fa poc semblava complicat poder veure un vestidor blaugrana sense Arda Turan, no fa tant Javier Mascherano semblava intocable. I en canvi, l’argentí és un dels que marxaran segur. El seu fitxatge per l’Hebei Fortune xinès encara trigarà uns dies, però ja està tot pactat a canvi de 10 milions d’euros. Mascherano ja pot marxar ja que s'ha tancat el fitxatge del colombià Yerry Mina.

El Barça finalment ja ha tancat el fitxatge del central colombià del Palmeiras: estava discutint amb el club brasiler sobre com s’havien de pagar els 12 milions d’euros de l’operació, ja que el club català volia fraccionar el pagament i el Palmeiras, cobrar-ho d’un sol cop. I finalment, així serà, d'un sol cop. A més, el Palmeiras ha volgut que el Barça es faci càrrec de pagar els drets formatius al Deportivo Pasto i el Santa Fe, clubs on es va formar Mina. El central podria ser presentat aquest divendres.