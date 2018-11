La Lliga de Campions reconcilia Leo Messi i Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé és capaç de fer les rematades més inversemblants i els regats més fantasiosos i de, alhora, fallar una passada senzilla a pocs metres del seu company. Amb el seu posat despreocupat i a vegades solitari, el francès es pot guanyar l’apel·latiu de geni incomprès per tot el talent que destil·len les seves cames i per com de difícil és desxifrar-li la ment. “És molt jove i esperem molt d’ell. Té qualitats que el fan diferent i costa trobar futbolistes així”, repeteix una vegada i una altra Ernesto Valverde en roda de premsa.

On té l’última paraula el tècnic basc, però, és en les alineacions, en els escollits que han de defensar l’escut del Barça damunt la gespa cada partit. I ahir Valverde va tornar a confiar en l’extrem francès en l’onze inicial. Qui també va confiar en Dembélé va ser Messi, que li va cedir un parell de pilotes que l’ex del Borussia Dortmund va estavellar a les cames de rivals. Dembélé, per la seva part, va participar en el gol de l’argentí, tot i que bona part del mèrit de la diana va ser de Messi.

Dembélé va encadenar la segona titularitat a la Champions, després d’haver sortit d’inici davant l’Inter en l’empat per 1-1 al Giuseppe Meazza. Contra el PSV, l’atacant francès va sumar més punts que no pas contra el conjunt italià. En un partit molt fosc del Barça, que va jugar uns 30 minuts inicials per oblidar, Dembélé es va mostrar seriós i voluntariós, intentant generar perill amb els seus canvis de ritme, malgrat perdre alguna pilota fàcil.

Quan pitjor estaven els blaugranes en l’inici, la banda que més va produir ofensivament va ser, curiosament, la dreta, en la qual hi havia Semedo de lateral, Arturo Vidal d’interior i Dembélé d’extrem. Un fet cridaner, tenint en compte que a l’esquerra hi havia tres jugadors consagrats: Jordi Alba, Rakitic i Coutinho, que tornava a la titularitat després de dues setmanes de baixa.

La tònica ofensiva del Barça va començar canviar a partir de la mitja hora de partit, quan Messi va entrar en joc pel carril central -l’argentí va ocupar una posició més centrada a causa de la baixa per lesió de Luis Suárez- i la distribució de l’atac es va equilibrar. Al final del primer temps, el Barça havia atacat un 39,3% pel centre, un 30,9% per la dreta i un 29,8% per l’esquerra.

A la represa, el partit va acabar desembocant en un intercanvi de cops en què un bon gol de Messi, en el qual va participar Dembélé, i una rematada de Piqué després d’un llançament de falta de Messi, van decantar el duel. L’argentí va buscar el francès en alguna ocasió, però Dembélé no va tenir l’encert golejador d’altres dies. Al minut 80, enfadat, Dembélé va abandonar la gespa quan Valverde el va substituir per Denis Suárez. El francès va acabar el duel amb quatre rematades (una entre els tres pals i totes des dins de l’àrea) i amb un 72,7% d’encert en la passada.