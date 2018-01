La Lliga denuncia insults a Piqué i al Barça durant el derbi

La Lliga ha denunciat al Comitè de Competició de la Federació Espanyola i a la Comissió Antiviolència els insults que es van sentir contra el Barça i contra Gerard Piqué en el derbi de Copa del dimecres a l'RCDE Stadium.

Segons el text, es va sentir "fins a onze vegades" el crit "Puta Barça, puta Barça, eh, eh" al sector Gol Cornellà per integrants de la Grada Canito.

Els més greus, però, es van sentir als minuts 24 i 76, dedicats al central blaugrana: "Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso i tú eres maricón".

En l'informe s'afegeix que "en diversos moments i després d'aquests càntics, el club local va emetre un missatge per megafonia per sol·licitar als aficionats que no fessin càntics ofensius contra els jugadors o l'equip rival" i que "la resta d'aficionats de l'estadi van tenir en tot moment un comportament adient durant el transcurs del partit".