Lloris, porter titular del Tottenham, podria ser baixa contra el Barça

Hugo Lloris, porter i capità del Tottenham, rival del Barça a la fase de grups de la Lliga de Campions, estarà de baixa "unes quantes setmanes", segons ha comunicat el club londinenc, a causa d'una lesió a la cuixa que ja li va impedir jugar l'últim partit contra el Watford i dos més amb la selecció francesa l'última setmana.

"Hugo Lloris haurà de passar més proves per saber exactament l'abast de la lesió", ha admès Mauricio Pochettino, tècnic dels Spurs, que tampoc pot comptar amb el migcampista Delle Ali per als partits contra el Liverpool, de lliga, i l'Inter de Milà, en l'estrena dels anglesos a la Champions.

Tottenham i Barça s'enfrontaran en partit de Lliga de Campions el 3 d'octubre i Pochettino encara no sap, ara mateix, si podrà comptar amb Lloris, el seu porter titular. En cas que el francès no s'hagi recuperat a temps per rebre els d'Ernesto Valverde, l'holandès Michel Vorm ocuparà el seu lloc.

👤 @dele_official (hamstring) unavailable this weekend.



👤 Hugo Lloris (thigh) unavailable and expected to be out for several weeks.



👤 @JuanMFoyth (thigh) returned to training last week.



👤 @MoussaSissoko (hamstring) expected to return to training next week. pic.twitter.com/zUBDxf7hZe