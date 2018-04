Torna Busquets, torna la llum per a la feina fosca

El futbol està ple de jugadors que no acostumen a ocupar grans titulars però que són imprescindibles per guanyar. Un d’ells és Sergio Busquets, maltractat any rere any en rànquings com el de la Pilota d’Or però que ocupa un lloc preferencial a l’onze titular del Barça. El migcampista de Badia tornava aquest dilluns als entrenaments després d’estar tres setmanes de baixa i el club treballa amb la previsió que podrà ser titular dimecres contra el Roma. Dimarts farà l’última sessió i, si es compleixen els pronòstics, rebrà l’alta mèdica i podrà entrar a la convocatòria.

El Barça va trobar a faltar Busquets a Sevilla, el dia que Rakitic va ocupar -com acostuma a fer sempre que Busquets és baixa- el seu lloc com a pivot defensiu. Però el croat, tot i que “sempre ho ha fet molt bé quan ha jugat en aquesta posició”, segons paraules de l’entrenador, Ernesto Valverde, no té les mateixes habilitats que el pivot titular. Al Pizjuán els blaugranes hi anaven amb un avantatge còmode a la Lliga i amb la sensació que si s’escapava algun punt no passava res. Però la Champions ja són figues d’un altre paner i Valverde vol poder disposar de tots els seus efectius. “Tenim Rakitic i tenim altres alternatives, però tenint en compte la posició que juga i que allà és el millor del món és difícil substituir-lo”, reflexionava el Txingurri.

De fet, Busquets hagués pogut forçar la màquina i estar disponible per viatjar a Sevilla. La seva lesió, una petita fractura al cinquè metatarsià del peu dret, amb ferida inclosa, estava gairebé curada. Se la va fer contra el Chelsea, en el partit de tornada al Camp Nou, i els metges van pronosticar tres setmanes de baixa que es compliran precisament demà.

En el moment de la lesió, el migcampista va restar-hi una mica d’importància. Busquets només donava per descomptat que es perdria el següent partit de Lliga contra l’Athletic Club i els dos amistosos de la selecció espanyola, però estava del tot convençut que arribaria a temps per jugar a Sevilla. D’acord amb l’evolució de la lesió, hagués pogut infiltrar-se i disputar el matx si hagués sigut necessari. Però com que no era un duel a vida o mort es va imposar el criteri de l’entrenador i dels serveis mèdics, que receptaven prudència. “Esperem que estigui a punt per jugar contra el Roma”, va dir Valverde divendres, quan el va descartar. Aquell dia Busquets no va entrenar-se amb el grup i va seguir fent sessió de recuperació al gimnàs. En canvi, sí que va entrenar-se Leo Messi, que finalment acabaria jugant a Sevilla. En el cas de l’argentí, es tractava només de molèsties musculars i no de lesió.

Amb Sergio Busquets el Barça recupera una peça necessària al mig del camp, polivalent en les jugades defensives i ofensives i encarregat, conjuntament amb Iniesta, de posar pausa en la construcció. A més, la seva participació permetrà que Ivan Rakitic es desplaci lleugerament cap a la banda dreta, la seva posició ideal.

El migcampista de Badia ha disputat tots els partits importants d’aquesta temporada. Només se n’ha perdut cinc de Lliga, aquests dos últims per la lesió al peu (Athletic i Sevilla), dos on ha tingut descans (Alabès i Deportivo) i un per acumulació de targetes (Llevant). La seva importància a l’esquema de Valverde s’explica, més enllà del seu rendiment a la gespa, a través de les dades de participació: dels 41 partits disputats aquesta temporada -comptant totes les competicions- ha sigut titular en 39. I si bé ha sigut substituït nou vegades, per donar-li descans, en vuit d’aquests cops el partit ja estava resolt.

Digne es queda sol a l’infermeria

Un cop recuperat Sergio Busquets ja només quedarà un futbolista a la infermeria, Lucas Digne, que es va lesionar amb França i encara en té per quinze dies més. La setmana passada l’equip ja va recuperar Denis Suárez i Nélson Semedo, el primer dels quals ja va tenir minuts a Sevilla.