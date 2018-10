Luis Suárez canvia els gols per les assistències

Abans del Barça - Inter de Milà, Ernesto Valverde i Jordi Alba havien coincidit en l’antídot per sobreviure sense Leo Messi: tot el grup havia de fer un pas endavant. La consigna era clara i l’equip blaugrana es va buidar ahir al Camp Nou contra el conjunt italià. Tot el bloc va col·laborar en la pressió i ningú es va escapar a l’hora de posar-se la granota de treball. En això hi ha un futbolista que, estigui més o menys encertat, sempre té un compromís indubtable, un treballador nat. Es tracta de Luis Suárez. Gran amic de Messi dins i fora de la gespa, l’uruguaià va ensenyar el seu lideratge per demostrar que sense l’astre argentí el Barça vol seguir sent un equip gran.

Qüestionat setmana rere setmana per la seva falta de gol, Suárez s’ha vestit d’assistent els últims dies i les xifres avalen la seva contribució: en 13 partits oficials aquest curs, l’uruguaià ha servit sis assistències i ha marcat quatre gols. Dissabte passat, contra el Sevilla, va trencar una mala ratxa de sis partits sense marcar, encara que va fer gol de penal, una pena màxima que s’havia cuinat ell mateix i ja sense Messi, a qui l’uruguaià havia assistit abans que l’argentí marxés lesionat.

Contra l’Inter de Milà, Suárez va seguir sense marcar a la Lliga de Campions (el seu últim gol va ser en l’anada dels quarts de final contra el Roma el curs passat), però d’una gran centrada seva néixer el primer gol del Barça, obra de Rafinha, titular ahir contra els italians. L’uruguaià també va comptar amb algunes oportunitats per marcar gol i va fabricar bones jugades, però va topar-se amb l’encert del porter visitant, l’eslovè Samir Handanovic. També ho va provar de falta, amb un xut ras de murri -com els del seu amic Messi-, però el migcampista Marcelo Brozovic es va tirar al terra per desviar el seu xut.

Spalletti lloa un Barça sense Messi

Suárez, un davanter, no va poder alimentar-se amb el seu millor bàlsam, el gol, però va assistir i no es va amagar per oferir solucions en atac en un dia que un defensa amb esperit d’atacant, Jordi Alba, va sentenciar el partit. “El Barça amb Messi ens hauria creat molts problemes al camp, però sense Messi també ens n’ha creat molts”, va admetre després del partit el tècnic de l’Inter de Milà, Luciano Spalletti. “La feina de Suárez sempre apareix, sempre hi és”, va sentenciar Ernesto Valverde .