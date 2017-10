Luis Suárez continua lluitant contra els seus fantasmes

Amb el cap cot, Luis Suárez va clavar dos cops de peu a una tanca de publicitat, a pocs metres dels radicals de l’Olympiacos, que intentaven remullar-lo llançant-li el contingut d’uns quants recipients. Però Suárez ni hi pensava, en aquells ultres. Mossegant-se el llavi, emprenyat, lluitava contra els seus fantasmes després d’haver fallat una bona ocasió a la segona part, però no tan clara com una vaselina que va enviar al travesser poc després. Luis Suárez, l’home que va fer 37 gols l’última temporada i 59 en el seu primer any sencer vestit de blaugrana, suma tot just tres gols quan la pàgina del calendari d’octubre ja ha caigut i comença la de novembre. Tot just tres gols, tants com Paulinho. Un gol cada 387 minuts i el 60% dels xuts que ha fet entre els tres pals. Suárez ha perdut l’efectivitat, bloquejat, i ara necessita derrotar aquests fantasmes interiors. “Té ocasions de gol, ens aporta molt, estem contents amb ell. Ara mateix m’agrada bastant com juga. Molts cops marcar gols és cosa d’un centímetre dins o fora. L’encert arribarà tard o d’hora”, deia Ernesto Valverde per defensar-lo, després d’un partit en què va tenir bastant de pes en el joc ofensiu. Però el gol no arriba. I la condemna d’un golejador és ser jutjat sempre pels gols que faci. I ara no en fa.

L’últim cop que el Barça no havia marcat va ser al Santiago Bernabéu en el partit de tornada de la Supercopa d’Espanya. Un dia trist en què Valverde començava de la pitjor manera com a tècnic, perdent un títol de manera clara contra l’etern rival. Però des de llavors el Barça ja no ha perdut, guanyant-ho tot, excepte dos empats, al Wanda Metropolitano i al Karaiskakis. Catorze partits marcant gols fins que l’Olympiacos, que havia defensat tan malament al Camp Nou, va aconseguir deixar els jugadors del Barça sense abraçades de complicitat, sense crits de joia. Però Suárez ho va intentar un cop i un altre, xutant sis cops, buscant la porteria de Silvio Proto. Però el porter local no va aturar cap xut seu, perquè cap dels sis va anar entre els tres pals, a diferència de tres de Messi, l’altre jugador que va xutar sis cops. De fet, només tres jugadors del Barça van xutar. El tercer va ser Semedo, dos cops. “Ha faltat el gol, res més”, deia Valverde, defensant els seus homes. “Quan el contrari es tanca tant, et toca anar empenyent i la inèrcia del joc és acumular 20 jugadors en pocs metres. I costa crear-hi espais. En aquest context és molt difícil crear ocasions, i hem aconseguit fer-ho”, deia el tècnic. Guillermo Amor, el portaveu del primer equip, tampoc va sortir d’aquest discurs i va afirmar que “ha sigut un bon partit, ha faltat tot just el gol”, defensant la feina de l’exdavanter del Nacional de Montevideo.

Menys encert fora de casa

Però les dades de Luis Suárez són preocupants. A la Lliga de Campions, per exemple, ja suma 970 minuts sense marcar lluny del Camp Nou. “No et pots ni imaginar la feina que dona: quan faci dos gols, després arribaran tots, ja ho veureu”, deia Alberto Botía, el defensa espanyol de l’Olympiacos, que va passar-se una bona part del partit discutint amb Messi, que li recriminava dues faltes dures. Suárez, en canvi, lluitava contra aquells fantasmes en forma de gols fallats.