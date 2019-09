Luis Suárez, un davanter sotmès a judici cada setmana

Per llepar-se les ferides, els jugadors del Barça van sopar plegats ahir, una iniciativa de Gerard Piqué. Normalment, després de jugar un partit, la sessió de recuperació sol ser matinal, però en el cas d’ahir va ser per la tarda, per permetre als jugadors anar directament al restaurant després de suar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Luis Suárez, amb el matí lliure, va estar a casa mirant rugbi. La selecció uruguaiana va guanyar per primer cop en 16 anys un partit al Mundial, i el golejador, feliç, va dedicar dos missatges als seus compatriotes a les xarxes. Però la major part de respostes que va rebre van ser d’aficionats del Barça criticant el seu estat de forma o dient-li que deixés el futbol per passar-se al rugbi.

Luis Suárez està amoïnat tant pel joc de Barça com perquè té la sensació que part del barcelonisme ha deixat de creure en ell. Contra el Vila-real, en dos moments del partit es van escoltar alguns xiulets. Ben pocs, però xiulets que van repetir-se quan va ser substituït. En aquell mateix moment, però, la major part de l’estadi va ovacionar un davanter que sempre sol tenir problemes per marcar gols a les primeres jornades. De moment porta dos gols després de les primeres sis jornades, els mateixos que portava la temporada 2017/18. El curs 2018/19 eren tres gols. La pitjor arrencada va ser la de la temporada 2015/16, la primera que va fer sencera al club, on va marcar tot just un gol en cinc partits. La 2016/17 va arribar als quatre gols. “El Luis és un jugador que ha estat lesionat i que ara ha d’agafar la forma partit a partit”, va argumentar Ernesto Valverde després del partit contra el Vila-real, i va recordar que “fa poc va fer dos gols”. “I cada temporada acaba marcant-ne molts. Quan agafa ritme, demostra que és dels millors golejadors de la història”, va dir el tècnic.

Sense Lionel Messi, lesionat, i amb el dubte d’un Ousmane Dembélé que va notar una sobrecàrrega en el seu retorn als terrenys de joc, Ernesto Valverde afronta un partit ben complicat aquest dissabte a Getafe, ja que al girar la cantonada hi ha un duel molt exigent contra l’Inter de Milà a la Lliga de Campions. En principi el davanter uruguaià no hauria de descansar al camp del Getafe, si Messi es baixa. Però l’uruguaià, que ja s’ha lesionat un cop aquesta temporada, va admetre la temporada passada que de mica en mica li tocarà entrar a les rotacions per arribar fresc als partits importants. Amb 32 anys -33 aquest gener- Suárez ja és un dels cinc màxims golejadors a la història de la Lliga amb el Barça, però afronta una temporada en què el barcelonisme l’examinarà amb lupa, ja que el 9 de maig es va sotmetre a una artroscòpia, del doctor Cugat, per una lesió al menisc dret. Aquesta operació va suposar que el davanter uruguaià es perdés els dos últims partits de Lliga i la final de la Copa del Rei, perduda contra el València. Llavors, Suárez va haver de fer un comunicat per explicar que en el partit de tornada de les semifinals de la Champions contra el Liverpool s’havia fet aquesta lesió, i que no havia tingut cap altra opció que operar-se. El futbolista, que llavors va defensar que sempre és “professional”, va poder arribar per jugar la Copa Amèrica d’aquest juny amb la selecció uruguaiana, però es va perdre la final de Copa amb el Barça, fet que va provocar queixes d’aficionats que consideraven que havia prioritzat la selecció.

El fantasma de la Champions

A més, Luis Suárez arrossega la creu de no haver marcat cap gol fora de casa en partits de Champions des del setembre del 2015, quan va fer-ho a l’Estadi Olímpic de Roma en un empat a la fase de grups de la competició. Incapaç de marcar en dies importants com en la derrota en el retorn a Roma, als quarts de final de la Champions d’ara fa dues temporades, o en la famosa nit d’Anfield, Suárez sap que li tocarà recuperar la confiança de tot el barcelonisme amb els gols que de moment no acaben d’arribar. Un cop Alcácer va marxar del Barça, Suárez es va quedar com l’únic nou pur de l’equip. I el Camp Nou espera d’ell els gols que no han arribat a Europa.