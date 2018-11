Luis Suárez estarà de baixa dues setmanes a causa de molèsties al genoll dret

Luis Suárez no podrà jugar dimecres contra el PSV a Eindhoven. El jugador pateix molèsties al genoll dret i durant els pròximes dies seguirà teràpia biològica amb cèl·lules mare per tractar-se-les. És per això que l'uruguaià estarà unes dues setmanes allunyat dels terrenys de joc.

Tampoc viatjarà a Eindhoven Jasper Cillessen. El jugador va notar unes molèsties durant l'escalfament previ al partit al Wanda Metropolitano dissabte passat i té una petita ruptura al recte de la cama dreta, fet que el farà estar entre dues i tres setmanes de baixa. Arthur, per la seva banda, té una sobrecàrrega als adductors i també es perdrà el partit de Champions de dimecres en terres holandeses.

La notícia positiva han sigut Rakitic i Coutinho, que després de l'entrenament d'aquest dilluns han rebut l'alta mèdica i per tant han entrat dins la llista de convocats.

Amb aquestes novetats, doncs, Ernesto Valverde ha donat a conèixer la convocatòria per desplaçar-se fins a terres holandeses demà. A la llista hi ha diversos jugadors del planter. És aquesta: Ter Stegen, Iñaki Peña, Jokin, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Coutinho, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Arturo Vidal, Umtiti, Aleñá, Miranda, Riqui Puig i Chumi.