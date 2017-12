"Sé que és difícil, però jo ho he vist clar": Luis Suárez reclama un altre gol fantasma

Luis Suárez ha marcat un gol de 'rabona', però l'àrbitre i el seu assistent no han vist que la pilota ha creuat la línia de gol. "Sé que és difícil perquè el porter podia estar tapant el línia, però jo ho he vist clar", ha explicat el davanter.

Luis Suárez: "Sé que para el línea es un poco difícil, pero lo vi dentro". #MovistarPartidazo pic.twitter.com/UBhYDEttQv — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 17 de desembre de 2017

"No he vist la jugada del gol, però amb les ajudes tecnològiques que hi ha es podria saber perfectament si la pilota entra o no. No sé per què no ho utilitzem a la Lliga. És absurd", ha opinat Ernesto Valverde.

La jugada és molt semblant a la que el Barça va patir a Mestalla. El gol fantasma que l’àrbitre no va concedir a la primera part del partit va condicionar el resultat i va encendre l’ànim del bàndol blaugrana. Al minut 29, Messi xutava i a Neto se li escapava la pilota, que arribava a botar dins la porteria. Però ni l’àrbitre gallec Ignacio Iglesias Villanueva ni el seu segon assistent, Enrique José Ramos Ferreiros, li van donar validesa.

540x306 La jugada polèmica / CANAL PLUS PARTIDAZO La jugada polèmica / CANAL PLUS PARTIDAZO

"Ha sigut un error garrafal de l’àrbitre! Tothom s’equivoca, però ho he vist fins i tot jo des del mig del camp. I després ho hem comprovat al descans. Una cosa és una falta, que es pot discutir, però aquella pilota ha entrat tres metres!", s’exclamava Jordi Alba, encès, encara sobre la gespa de Mestalla. La pilota no va entrar tres metres, com deia ell, però sí un parell de pams abans que Neto, a la desesperada, la tragués de dins.

L’acció va ser tan evident -excepte per a la tripleta arbitral- que Mestalla va emmudir i els jugadors del València van deixar de jugar uns instants. "L’ha vist tothom menys qui l’havia de veure perquè pugés al marcador. Era molt clar, el gest del porter, tot...", deia Iniesta. Al descans, Leo Messi es va acostar als àrbitres per comentar-los l’error i parlar-ne directament amb l’assistent. Després del partit, amb l’1-1 final, el davanter argentí va continuar protestant, ara amb més vehemència. Però la decisió ja era inamovible.

El cas és que l’àrbitre no se’n va anar fins al centre del camp, Messi i Suárez protestaven enèrgicament a l’assistent i el València va decidir iniciar l’atac. “I fins i tot ens van estar a punt de fer un gol a nosaltres, que hauria sigut duríssim”, comentava Guillermo Amor, a posteriori. L’exfutbolista i nou responsable de relacions institucionals del club blaugrana lamentava “que el VAR no estigui ja en funcionament” perquè “era un gol legal”. “És evident que hi haurà moltes coses que el VAR no aclarirà, però sí aquesta jugada, que és justa i legal”, afegia Busquets.

“L’any passat ja se’ns va escapar una Lliga per un gol no concedit [al camp del Betis], esperem que no ens torni a passar el mateix”, afegia Jordi Alba. Mentrestant Valverde, honest, va assegurar que “ningú sap del cert” què hauria pogut passar si el gol hagués sigut vàlid, i va recordar que el dia del Màlaga el Barça es va veure beneficiat per un error arbitral -la pilota havia sortit a fora abans que la jugada acabés en gol- i que en aquest cas es va veure perjudicat. “No es tracta de rearbitrar partits però era clar que havia entrat”, reblava l’entrenador.