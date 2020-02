Una oportunitat caiguda del cel

Potser el Barça segueix lluny del seu millor moment, però afronta el clàssic com una oportunitat immillorable per clavar l’estocada al seu màxim rival. Si fa un mes tocava fons amb el canvi d’entrenador i l’eliminació de la Supercopa i de la Copa, ara ha recuperat el liderat de la Lliga gràcies a la crisi de resultats del Reial Madrid. El partit d’aquest diumenge al vespre pot servir perquè el Barça, que encara nota la sacsejada institucional pel cas de les xarxes socials, faci més gran la ferida o bé perquè el Madrid recuperi sensacions (21 h, Movistar LaLiga). Després del clàssic encara quedaran 12 partits més de Lliga. Ara bé, si els blaugranes sumen els tres punts quedarien a la pole position per revalidar el títol i el president, Josep Maria Bartomeu, i bona part de la directiva respirarien molt més alleujats.

No em fio de les dinàmiques amb què arriben els equips a un partit així Quique Setién Entrenador del Barça

Els últims anys s’han capgirat les dinàmiques. El Barça ha perdut la por escènica al Bernabéu –11 victòries en els últims 18 partits– però el Madrid també ha deixat de témer les visites al Camp Nou. Es va demostrar en el partit de la primera volta. Llavors el Barça passava per un sotrac futbolístic i el Madrid arribava en forma a Barcelona. Tot i així, els blancs no van poder passar de l’empat a zero. Ara sembla que el Barça arriba una mica millor, tot i que segueixi generant dubtes en el joc. Però ha recuperat el liderat, que el Madrid ha deixat escapar després d’empatar a casa amb el Celta i de caure al camp del Llevant. A més, els blancs afronten el clàssic després de perdre a la Champions contra el City (1-2) a l’anada dels vuitens de final. “No em fio de les dinàmiques amb què arriben els equips a un partit així. No crec que la situació els pressioni més del compte”, apuntava Quique Setién, conscient de l’efecte psicològic que tindria un triomf a Madrid, però sabent que una derrota no suposaria una catarsi.

El tècnic càntabre, que només ha perdut un partit al Bernabéu dels quatre que ha disputat –va caure en el primer i després va aconseguir un empat amb el Las Palmas i dues victòries en les dues últimes visites amb el Betis–, pronosticava un partit “igualat i disputat” en què el Madrid “serà valent i pressionarà des de l’inici”. Serà el seu primer clàssic, ja que a la primera volta Ernesto Valverde encara era l’entrenador blaugrana.

16 disponibles

El Barça viatja aquest mateix diumenge al matí a Madrid amb només 16 disponibles del primer equip, a més d’Ansu Fati i Collado, del B. En el cas d’Ansu, el jove futbolista del planter va convertir-se a la primera volta en el blaugrana més jove en disputar un clàssic (17 anys i 48 dies) i aquest vespre també pot convertir-se en el més jove en fer-ho al Bernabéu (17 anys i 122 dies). Per ara el rècord de precocitat blaugrana en un Madrid-Barça el té Bojan Krkic, amb 17 anys i 253 dies.

L’entrenador recuperava a última hora el lateral esquerre titular, Jordi Alba, després d’una lesió muscular que l’ha deixat fora dels terrenys de joc durant 15 dies. De totes maneres, i com apuntava Setién, és difícil que el defensa pugui jugar d’inici, ja que tot just s’incorporava als entrenaments divendres i aquest dissabte tot just rebia l’alta mèdica. També serà a la llista l'últim fitxatge culer, Martin Braithwaite.

Setién, però, no ha volgut donar pistes sobre la formació inicial, de si jugaria Ansu o Braithwaite, de si ho faria amb tres davanters o de si optaria per incorporar un quart migcampista, tot i que deixava caure que potser feia canvis sobre la marxa. “L’única cosa que us puc dir és que anirem a buscar el partit. Tenim alternatives preparades per com es vagi desenvolupant el partit”.

El tècnic càntabre va prendre nota del seu rival dimecres, quan va veure en directe el Madrid-City de Champions. A més, després va estar conversant amb Pep Guardiola, l’entrenador del conjunt blau cel. “Hi ha coses que va fer el City que ens poden interessar i d’altres que potser no les podem fer o que no ens interessen”, apuntava, gelós de revelar detalls per no donar cap pista a Zinedine Zidane. L’únic que va fer, això sí, insistia en la seva proposta futbolística: “Intentarem tenir la pilota i atacar, i pressionar i defensar quan la tinguin ells. No renunciarem en cap cas a la victòria, com fem sempre”.

El clàssic és una oportunitat per canviar la dinàmica Zinedine Zidane Entrenador del Reial Madrid

Si el Barça pateix per la falta d’efectius, el Madrid pateix pel gol. Des que va marxar Cristiano Ronaldo els blancs tenen molts problemes per marcar. A tall d’exemple, en aquesta temporada i mitja els blaugranes han marcat 152 dianes a la Lliga i el Madrid tan sols 109. Però Zidane assegura que no està preocupat per aquesta tendència i avançava que el seu plantejament es basarà en la “solidesa” defensiva i, a partir d’aquí, “marcar gols”.

L’entrenador blanc torna a estar qüestionat pels mals resultats dels últims partits però veu en el clàssic “una gran oportunitat per canviar la dinàmica”: “Així és com ho veig. No començo a pensar què passarà si perdem. No és la meva filosofia. Soc positiu i vull que tots els meus jugadors vulguin i busquin la victòria”.

Zidane es justifica

Zidane, però, va haver de fer de bomber a la sala de premsa, sobretot després de l’onze titular que va escollir dimecres. “Sempre que es perd es busca el motiu. I jo estic convençut que no vam perdre perquè no hi hagués Kroos. Va ser una elecció puntual”, comentava el tècnic, donant a entendre que aquest vespre l’alemany tornarà a jugar d’inici. L’entrenador, sense els lesionats Hazard i Asensio i el sancionat Rodrygo, va donar a conèixer la llista de convocats en què destacava l’entrada del davanter Mariano i les baixes per decisió tècnica de Jovic i James.

Un Madrid sense gol i un Barça amb pocs efectius jugant en un Bernabéu que ha deixat de ser un fortí per als blancs. Aquest diumenge es juga un clàssic d’allò més irregular però que pot començar a decidir la Lliga. I qui sap si, també, unes eleccions a Can Barça.