El Madrid s'anticipa al Barça i fitxa un talent del City

La premsa de Madrid ja ho dóna per fet: Brahim Díaz, un dels joves talents del Manchester City, es convertirà en nou futbolista del Reial Madrid. El club blanc fa temps que segueix al jugador i l'ha anat seduint fins a portar-lo, d'Anglaterra a Espanya. El malagueny és un migcampista ofensiu, esquerrà i internacional amb la selecció espanyola sub-21, i que va incorporar-se a l'acadèmia 'citizen' al 2015. Acaba contracte el 30 de juny i no ha volgut renovar. A Madrid ja l'esperen per al pròxim estiu.

El Barça també havia seguit de prop l'evolució d'un jugador que ja ha estat treballant a les ordres de Pep Guardiola amb el primer equip. Pep Segura va arribar a trucar al futbolista i va iniciar una negociació. Però quan el club va fer-li arribar una oferta, l'entorn de Brahim Díaz va preferir el Madrid, que ja tenia força lligat el seu futur amb el club blanc.