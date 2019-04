Malcom s’estrena i Coutinho marca però decep

Ernesto Valverde va sorprendre amb més rotacions de les esperades per jugar contra el Vila-real i entre els secundaris que van entrar en acció Malcom va fer el seu primer gol a la Lliga (el quart de la temporada). L’extrem brasiler, que tot just jugava el seu segon partit com a titular a la Lliga (només ho havia sigut en la primera volta en la derrota contra el Betis) i el setè en tot el curs, va servir una assistència a Philippe Coutinho perquè obrís la llauna i fes el segon del Barça. Dos gols que al final van servir per rescatar un punt, ja que el Barça va haver de treure l’orgull i reaccionar al final per acabar empatant in extremis.

Malcom va anar de més a menys i va començar la primera part elèctric, disposat a seguir en la línia ascendent que va mostrar dissabte al derbi, quan va entrar quan el Barça necessitava un futbolista que sacsegés l’entramat defensiu de l’Espanyol i va assistir Messi. L’ex del Girondins ben d’hora va deixar bones sensacions, quan va servir una assistència que Coutinho només va haver d’empènyer. L’ex del Liverpool feia cinc mesos que no veia porteria a la Lliga (des del clàssic del Camp Nou en què el Barça es va imposar 5-1), malgrat que sí que havia fet gols més recentment tant a la Copa (va fer-ne dos a la tornada dels quarts contra el Sevilla) com a la Lliga de Campions (va marcar en la tornada dels quarts contra l’Olympique de Lió).

Messi surt al rescat

El gol de Coutinho va ser un miratge. Malgrat que semblava que l’ex del Liverpool reaccionava després de marcar, amb una altra jugada en què es va desmarcar bé i va rematar amb qualitat, la pilota va anar al pal. Aquí es va acabar el partit del brasiler, totalment desaparegut fins que Messi, al minut 60, va entrar en el seu lloc.