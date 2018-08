Mamar el Barça des del bressol

Quantes vegades hem sentit a dir a algun culer de soca-rel que farà soci el seu fill o filla només de néixer? Segurament hi ha vegades que aquesta promesa queda en l’oblit, però són molts els pares i mares que l’acaben complint. Les dues últimes temporades el Barça ha registrat més de dues mil altes de socis nadons: 998 la 2016-2017 i 1.080 el curs passat.

Més enllà de la raó sentimental de les famílies que són sòcies de tota la vida i volen mantenir la tradició, el club també veu amb molts bons ulls que els més petits s’apuntin de seguida a la festa. És una manera de “compensar l’increment de la mitjana d’edat dels socis”, que ara mateix és de 42 anys, i que sense aquestes incorporacions -i amb la limitació actual que impedeix obtenir el carnet si no s’és familiar directe d’un soci- tendiria a envellir. A més, també és una via perquè entrin sòcies al club i equilibrar la balança a favor de les dones, que ara mateix només representen el 26,6% del total d’associats, segons l’últim cens blaugrana.

En el cas dels més petits (de 0 a 5), el Barça diferencia entre els nadons (menys d’un any) i els que tenen fins a cinc anys en aquesta estadística de nouvinguts “al col·lectiu social del club”. A banda dels 1.080 nadons que es van fer socis la temporada passada, se n’hi van afegir 875 més que no arribaven als sis anys. Un total de 1.955 altes, un 14% més que el curs anterior. Des dels responsables de la directiva i de l’àrea social del Barça es feliciten de l’increment d’aquestes xifres perquè és una “voluntat” del mandat de la junta que presideix Josep Maria Bartomeu.

“Molts pensen que fer socis els nadons és un gran obsequi”, apunten des del club, que ja l’any passat va començar una campanya per incentivar que els petits de la casa mamessin el Barça des de ben aviat. Ara bé, tot i que alguns socis, fossin pares o avis, havien pensat regalar el carnet als seus nous familiars, a l’hora de la veritat alguns es feien enrere perquè la relació entre el cost i els avantatges no els sortia a compte. Principalment perquè bona part dels socis tradicionals ho són perquè tenen també l’abonament. I, per pagar el mateix, alguns pensaven que era millor esperar uns anys fins que arribés l’hora d’heretar el seient.

Per això l’entitat ha rebaixat substancialment la quota anual i no fa pagar als alevins per donar-se d’alta, una mesura que es va posar en pràctica el juliol del 2017. En el cas dels xics (de 0 a 5 anys) el preu és de 43 euros anuals. En canvi, a partir dels 6 anys i fins als 14, l’anualitat és de 91 euros (i el mateix import per donar-se d’alta). Per als adults són 180 euros d’alta i 180 més per any.

Aquest carnet, expliquen, s’entrega amb un obsequi de benvinguda i comporta avantatges com per exemple obsequis d’aniversari, l’opció de fer-se la fotografia amb els jugadors de totes les seccions o participar en algunes activitats durant les festes de Nadal.

Tot i que és massa aviat per saber si aquests nous socis i sòcies s’acabaran fidelitzant, des del Barça admeten que hi ha un punt de nostàlgia per renovar el carnet, any rere any: l’antiguitat. Al Barça cada nou soci es posa al final de la cua amb un número que actualment supera els 142.000. Quan s’actualitzi el cens, a final d’any, el número serà inferior perquè es descomptaran els que s’han donat de baixa, sigui voluntàriament o per defunció. I així fins a arribar a estar entre els 1.000 primers, que són els senadors i que corresponen als més grans. És aquest motiu, el de conservar un número baix, el que ha portat molts socis veterans a fer un esforç per mantenir el carnet malgrat les dificultats econòmiques.

Per donar d’alta els nous socis menors d’edat cal adreçar-se a l’oficina d’atenció al barcelonista amb el DNI del sol·licitant i del pare, mare o tutor legal (si no és el mateix), el llibre de família i una foto de carnet, sempre que el nen o nena no pugui anar-hi presencialment.