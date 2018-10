Maradona: "Recomanaria a Messi que no tornés a la selecció"

Diego Armando Maradona, entrenador dels Dorados de Sinaloa de la lliga Ascenso del futbol mexicà, ha parlar sobre el davanter del Barça. "Jo recomanaria a Messi que no tornés a la selecció. Al futbol argentí li donen la culpa de tot, fins i tot si perd la selecció sub-15", ha dit en una entrevista al diari 'Clarín'.

"M'hauria agradat que ens hagués engegat a tots a cagar. Perquè ell no té la culpa de no ser campió del món", ha reconegut Maradona, que entén l'absència de Leo Messi dels partits amistosos que la selecció argentina està disputant. "Ha arribat el moment de deixar-lo tranquil i de veure si algú altre pot assumir les responsabilitats. Avui dia la selecció argentina no m'inspira res. I a tothom li passa el mateix. Hem perdut la passió", ha reconegut l'exjugador.