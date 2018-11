Marc Cucurella es fa gran contra el Reial Madrid

Diuen que qualsevol futbolista necessita un gran partit per començar a ser un jugador destacat, jugui a l'equip que jugui. I Marc Cucurella ja feia dies que estava aprovant amb bona nota cada vegada que jugava amb l'Eibar. Però aquest dissabte, contra el Reial Madrid, no només ha jugat de meravella, és que ha sigut clau perquè els d'Ipurua guanyessin per primera vegada els blancs en Lliga.

Curucrella, protagonista en els tres gols de l'Eibar, ha completat possiblement el seu millor partit al conjunt basc, on hi va aterrar a l'estiu, buscant els minuts que sabia que no tindria al Barça. El lateral esquerre va marxar en condició de cedit a l'últim dia del mercat d'estiu després de fer la pretemporada a les ordres d'Ernesto Valverde.

A l'Eibar, Jose Luís Mendilibar ha acabat confiant en Cucurella, i això que Cucu havia començat el curs com a suplent, però l'expulsió de De Blasis contra l'Alabès li va donar l'oportunitat de ser protagonista. El lateral va ser l'artífex de la remuntada contra els vitorians, i des d'aquell moment no s'ha mogut de l'euqip titular.

Igual com en les dues últimes jornades, Mendilibar ha avançat la posició de Cucurella perquè aquest actués a l'extrem esquerre. "És molt llest, tenint en compte la seva edat", l'ha defensat el tècnic, afegint que "aporta moltes coses a l'equip" malgrat no jugar a la seva posició 'lògica'.

Emparellat amb Álvaro Odriozola, a qui ha arribat a ridiculitzar, sobretot en el tercer gol de l'Eibar, s'ha convertit en el soci perfecte de Sergi Enrich i Kike García.

I és que els tres gols de l'Eibar han arribat per la banda esquerra. El primer, en una cavalcada que ha acabat amb la centrada per a Kike i el gol final d'Escalante. Després, a la segona part, ha fet l'assistència per a Sergi Enrich. I, finalment, ha robat la cartera a Odriozola per assistir novament a Kike García.