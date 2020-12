Braithwaite guanya punts

Martin Braithwaite arribava al Barça en el mercat d’hivern passat per cobrir la baixa del lesionat Luis Suárez. Un fitxatge que molts van interpretar com un pedaç per acabar la temporada, a l’espera que arribés l’estiu i es pogués incorporar un davanter centre de referència. Però, amb la pandèmia, el futbolista danès s’acabava quedant al conjunt blaugrana. I no només això: Suárez acabava fent les maletes, no arribava cap reforç al seu lloc i Braitwhaite començava la nova temporada amb el dorsal 9 a l’esquena. En un principi no era la primera prioritat de Ronald Koeman per jugar de titular, però, per les lesions, ha acabat tenint un lloc a l’onze. I el seu rendiment ha sigut més que notable, fins al punt de guanyar-se la confiança de l’entrenador blaugrana. Aquest dissabte és el principal candidat per jugar de davanter centre contra el Cadis (21 h, Movistar LaLiga). Seria el seu sisè partit consecutiu, el quart com a titular.

“És un nou que t’allarga el camp i et dona profunditat, fet que poden aprofitar els jugadors que venen per darrere. A més, està tenint efectivitat de cara a porteria”, comentava Koeman abans del partit d’aquest dissabte al Ramon de Carranza. Braithwaite ha marcat quatre gols aquesta temporada, tots ells en els tres últims partits, on, a més, ha repartit una assistència. En total ha jugat 275 minuts, cosa que representa una mitjana d’un gol cada 69 minuts. Però si només es tenen en compte els últims enfrontaments (Dinamo de Kíev, Osasuna i Ferencváros), la mitjana encara és millor: marca cada 58 minuts.

Un encaix difícil

Ara bé, no ha sigut fàcil trobar-li un encaix. Com tampoc ho havia sigut la temporada passada. Els 18 milions que va costar semblaven una xifra astronòmica, tenint en compte que arribava l’últim dia del mercat d’hivern i procedent del Leganés. El paper de Braithwaite aquesta temporada, en què Koeman s’estrenava a la banqueta, també havia sigut testimonial fins als últims partits. De fet, s’havia perdut els primers partits de la temporada per una lesió al recte anterior del quàdriceps esquerre. Va entrar a la convocatòria a partir de la jornada 4 de la Lliga i no va tenir els primers minuts fins a la jornada 6, després de l’aturada per seleccions: va sortir als últims 10 minuts del partit que el Barça va perdre a Getafe. Després aniria jugant amb comptagotes. Tres minuts contra el Madrid, dotze contra l’Alabès i el Betis i set minuts al camp de l’Atlètic de Madrid. Hauria d’esperar fins al 24 de novembre, a Kíev, per ser titular. Aquell dia jugaria tot el partit i marcaria dos gols. Tornaria a ser titular i a veure porteria contra l’Osasuna. I tres quarts del mateix dimecres, a Budapest.

Malgrat no ser un futbolista gaire tècnic, Braithwaite s’ha fet un lloc a l’equip i ha convençut dins i fora dels terrenys de joc. No és un jugador estrident, però sí molt treballador sobre la gespa. Té capacitat per fixar els centrals, generar espais i marcar gols. És un nou pur amb capacitat de rematada, sobretot a l’àrea petita, un dels punts que ha treballat Koeman als entrenaments. El tècnic s’ha endut una sorpresa agradable amb el jugador danès, a qui ha fet confiança en la posició de davanter centre, com a punta de llança del seu 4-2-3-1, normalment amb Antoine Griezmann jugant al seu darrere.

Araujo rep l’alta mèdica

El Barça ha recuperat en els últims partits la capacitat ofensiva i s’ha fet fort en defensa. Ha marcat onze gols en tres partits i no n’ha encaixat cap. Xifres que l’equip necessita mantenir per mantenir el pols a la Lliga, on és setè a 10 punts del líder, la Reial Societat, tot i que amb dos partits pendents. A Cadis, Koeman podrà tenir un efectiu més en defensa, ja que recupera el central Ronald Araújo, baixa per lesió durant tot el mes de novembre. El tècnic s’endú 21 jugadors a Cadis, els disponibles del primer equip més Óscar Mingueza, que molt probablement farà parella amb Lenglet a l’eix de la defensa.