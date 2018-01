Mascherano: "Vaig venir a complir un somni i és l'hora de despertar-se"

Javier Mascherano marxa a la Xina per jugar a l'Hebei Fortune de Manuel Pellegrini. El futbolista argentí s'ha acomiadat del Barça en un acte a l'Auditori 1899, acompanyat de la plantilla (a més d'excompanys com Carles Puyol i Éric Abidal) i el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Aquest acte serà la primera part d'un doble comiat, que tindrà el segon capítol dijous, durant la prèvia del partit de Copa contra l'Espanyol. El jugador, que té unes molèsties, no podrà dir adeu des de la gespa i ho farà en els minuts previs del derbi.

"L'afortunat he sigut jo: vaig venir a complir un somni i és hora de despertar-se. El somni ha durat més del que havia pensat", ha sentenciat Mascherano entre llàgrimes al principi de l'acte. El jugador ha assegurat que "el secret" d'aquests anys de títols "és el vestidor". Mascherano ha admès que al principi pensava que es "trobaria un vestidor difícil", però es va "trobar un grup humà espectacular". "Primer van ser Puyol, Xavi i Víctor, i a poc a poc va anar canviant el comandament, però ells van anar transmetent els valors perquè la resta segueixin el mateix camí. És el gran secret del Barça", ha dit sobre l'experiència dels últims anys.

El jugador ha assegurat que l'edat ha sigut important a l'hora de prendre la decisió de viatjar a la Xina -ha volgut marxar quan encara té futbol per competir al màxim nivell-, però sent conscient que "ja no era el jugador que era abans". "Va arribar un moment que havia de pensar en mi", ha afegit.

Sobre el seu relleu a la capitania, no ha volgut mullar-se, però ha dit que Gerard Piqué "sense ser capità, ha exercit de capità" sempre. Mascherano ha recordat la frase que va dir-li Pep Guardiola el primer dia al Barça: "Saps que vens a no jugar, oi?". "Quan vaig arribar teníem el millor mig centre del món; la meva posició era aquella, era difícil competir per un lloc. El Barça no necessita 11 jugadors, sinó una plantilla, que els que juguen més sovint tinguin l'amenaça dels que venen al darrere, i he complert", ha explicat l'argentí, que ha dit que Ernesto Valverde ha entès la seva situació.

Al costat de Mascherano hi havia el president Bartomeu, que ha obert la porta al futbolista perquè torni en un futur a can Barça. "Contents per tu, tristesa per perdre un jugador i una persona com tu. A vegades és molt difícil per a un jugador de futbol saber quan ho ha de deixar", ha explicat el president, que ha assegurat que l'aposta pel Barça que va fer el futbolista el 2010 li ha sortit "molt bé". Bartomeu ha explicat que cada estiu rebia un missatge del futbolista en què li confessava que era "l'últim any" perquè no es veia capacitat per mantenir el nivell. "Catalunya té un deute amb tu", ha sentenciat Bartomeu, que ha lloat la seva personalitat, i ha dit que espera el retorn del jugador quan pengi les botes: "Hauràs de tornar perquè hi ha una vida professional com a tècnic que t'espera". Un gest que Mascherano ha acceptat, ja que no descarta dedicar-se a les banquetes en un futur.

Reconeixement dels companys

El club ha mostrat un vídeo amb missatges dels futbolistes per acomiadar Mascherano. La majoria dels jugadors han assegurat que han après molt al costat de l'argentí, i el capità Andrés Iniesta ha tingut una de les intervencions més sentides: "Comparteixo moltes coses amb tu, la manera d'entendre l'esport i la vida en general".

També ha parlat Xavi Hernández, des de la distància, en un vídeo en què ha assegurat que els estrangers que venen al Barça haurien de prendre nota del caràcter i implicació de Mascherano. L'argentí deixa el Barça després de 7 temporades i mitja i més de 330 partits amb la samarreta blaugrana.