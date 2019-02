Masip torna al Camp Nou per la porta gran

Si la creu en el pla de les individualitats va estar repartida, Jordi Masip va quedar-se amb la cara de la moneda del Barça-Valladolid. El porter format a La Masia va signar una actuació de porter consolidat en el seu retorn al Camp Nou. Ja no és un juvenil. Té 30 anys i ha de demostrar des d'ara mateix el seu nivell, veterà per experiències i amb marge per créixer. Era la primera vegada que trepitjava la gespa blaugrana després d’una etapa de moltes ombres al primer equip, exercint de tercer porter rere Claudio Bravo i Marc-André Ter Stegen.

Al Valladolid (primer a Segona) ha trobat el seu espai i ahir va signar un partit de matrícula. Va fer cinc aturades de mèrit, generant la sensació de fer-se gran. El Barça va perdre els nervis per moments. Aturar un penal a Leo Messi va ser la cirereta. El primer que va xutar, l’únic gol, va estar a punt d’evitar-lo. “Els jugadors del Barça m’han felicitat pel meu partit i jo per la victòria”, explicava després del partit, a peu de gespa. El sabadellenc va valorar-ne l'actuació, però se centrava en els objectius col·lectius: “Ells tenen el control del partit, han de tenir-lo fins al final. Nosaltres no hem tingut cap ocasió clara de gol, però ens toca continuar i millorar. Hem de començar a sumar per allunyar-nos de la part baixa de la classificació i estar més tranquils. L’objectiu és la permanència”, va dir.