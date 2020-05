Jordi Medina, Jordi Majó i Santi Salvat demanen unió al barcelonisme

Els socis i excandidats a la presidència de Barça Jordi Medina, Jordi Majó i Santi Salvat han signat una carta en què proposen un pacte al barcelonisme. "Aquest manifest no té segones intencions (ni electoralistes de ni cap altre tipus) sinó que l'únic objectiu és ajudar el FC Barcelona des de la unió de tots els que estimem el club per tal de superar les conseqüències d'aquesta crisi del covid-19", diu el text.

El manifest té nou punts. "Demanem a l'actual junta directiva una gestió responsable i rigorosa per preservar l'actual model de propietat del club, que el Barça segueixi sent dels seus socis i sòcies. Comprenem que aquesta extraordinària situació obligui el club a prendre mesures excepcionals, però al mateix temps exigim que siguin degudament explicades i justificades", demana la carta. "Demanem als socis amb aspiracions electoralistes que se sumin a aquest manifest, deixant de banda les seves lluites preelectorals, fins que sortim d'aquesta crisi del covid-19. Entenem que estan previstes les eleccions per a la primavera del 2021 i seria adequat esperar el procés electoral per presentar les seves propostes i programes. Serà llavors el moment d'obrir un debat plural i enriquidor perquè els socis tornem a escollir els nostres dirigents. Ara necessitem la unió de tots i totes per remar en el mateix sentit", afegeix.