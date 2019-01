Més d'11.000 aficionats acudeixen a l'entrenament de portes obertes del Barça

El tradicional entrenament nadalenc de portes obertes que promouen el Barça i la Fundació Barça s'ha celebrat aquest dijous al Miniestadi. Malgrat que les entrades estaven exhaurides, el Mini no s'ha acabat d'omplir del tot (el socis podien retirar entrades gratuïtament), però hi han assistit una bona pila de famílies on ha la presència de nens i nenes ha estat majoritària. En total, hi han hagut 11.052 assistents que han gaudit d'una sessió d'entrenament complet del Barça mentre onejaven les banderoles amb els colors blaugrana i la senyera que el Barça ha repartit. Les salutacions i els crits de suport als seus ídols futbolístics per part dels més menuts no han faltat.

L'entrenament, amb ambient festiu, ha acabat amb els futbolistes del primer equip (a excepció dels lesionats i també de Sergio Busquets, baixa per "malestar general i vòmits", segons ha informat el club) xutant pilotes a les graderies que els més afortunats han pogut recollir com un present un dia abans de l'arribada dels Reis Mags. Messi, que no ha perdut el somriure en camp moment, ha estat el futbolista més aclamat pels més menuts. Al final, els jugadors del primer equip i també Ernesto Valverde s'han fet un far de fer-se fotografies (sobretot 'selfies') i de signar autògrafs als aficionats i aficionades que han pogut arribar fins la primera fila i a un seguit de seguidors i seguidores del Barça amb mobilitat reduïda que han vist l'entrenament a peu de gespa.

L'entrenament també ha comptat la presència del Robot Pol, acompanyat pel secretari tècnic Éric Abidal, un aparell que permet als nens que estan ingressats als hospitals connectar en directe amb l'entrenament del Barça i que el club i la Fundació Éric Abidal ja van impulsar fa temps. La jornada ha continuat amb la visita dels jugadors del primer equip, membres de l'staff tècnic i de la directiva a diversos hospitals de Barcelona i rodalies.