Més regats per al segon Barça de Valverde

La primera alineació que faci Ernesto Valverde al Rose Bowl de Pasadena,a la matinada de dissabte a diumenge, tindrà tants pocs elements reals del que serà el Barça durant la temporada que de moment caldrà fer ciència ficció per desxifrar els nous plans del tècnic. Però, potser més per les entrades que per les sortides, es pot anar detectant una lleugera mutació en l’equip. Una mutació ofensiva. El segon Barça de Valverde fa pinta de voler ser més desequilibrant. Molt més regatejador.

“Soc un atacant versàtil, m’agrada molt encarar en l’un contra un i soc molt ràpid per superar els laterals”, va dir Malcom en la seva presentació, ahir. L’extrem brasiler, que va arribar a Portland dimecres a la tarda i ja va integrar-se a l’expedició blaugrana durant la jornada d’ahir, és un dels elements que insinuen que aquest Barça que ve té noves intencions.

Una solució més per als dies grisos

Els que més han vist jugar Malcom parlen d’un fitxatge que permetrà al Barça guanyar regat i xut, dues de les armes més preuades en contextos de bloqueig, quan el rival recula molts metres i concentra el joc en un pam de terreny. El primer any de Valverde, excel·lent en termes d’equilibri i sobrietat defensiva, va tancar-se amb l’assignatura pendent d’enriquir la fase ofensiva, especialment en les situacions de partit espesses. Van faltar recursos, que és, justament, el que aportarà ara Malcom a l’equip. “El Barça tenia Messi i Suárez per desestabilitzar un partit, ara també tindrà Malcom”, l’elogiava el seu tècnic a França, Gustavo Poyet, als micròfons del Què t’hi jugues.

Però aquest paper de poder obrir un partit o una defensa tancada també el reclamen Coutinho i Dembélé, els dos fitxatges milionaris de l’any passat. El brasiler, actiu només des del gener, va aportar remat i gols en moments clau i ha de guanyar galons ara que no hi haurà Iniesta al comandament. La dificultat per a Valverde serà com donar-li més poder al mig del camp sense perdre una de les seves grans virtuts -i tret diferencial en relació als altres migcampistes de la plantilla-, que és l’olfacte golejador.

Aquest moviment de terres anirà lligat, inevitablement, al rol que es tingui pensat per a Ousmane Dembélé, que és qui pot estar més gelós per l’arribada de Malcom. Però de debò se solapen, les funcions de l’un i de l’altre? O són compatibles? “Dembélé és un fitxatge important per a nosaltres, comptem absolutament amb ell”, va dir el vicepresident esportiu Jordi Mestre. El secretari tècnic, Éric Abidal, afegia que Dembélé pot estar “tranquil” i que l’aposta per Malcom no discuteix el lloc del francès a l’equip. “Les temporades són molt llargues i tenen molts partits. Necessitem una plantilla forta”.

Convivència amb Dembélé

Serà amb aquesta plantilla forta amb què Valverde anirà trobant els matisos, com ja va fer l’any passat per variar cada 4-4-2 que proposava. No era el mateix escollir Paulinho que Coutinho o Dembélé. Ara també pot jugar la carta de peça per peça i decantar-se per Marlon o Dembélé en funció de les rotacions, o fer-los conviure un a cada banda. “És un esquerrà que pot jugar a les dues bandes i de mitjapunta. Ens va molt bé que pugui actuar en diferents posicions”, deia Abidal, i va recordar que amb el Brasil havia jugat per la banda esquerra i amb el Girondins ho havia fet per la dreta. Un cas similar al de Coutinho, que té un rol amb la canarinha i en tenia un de diferent a Liverpool.

L’equació també dependrà de la idea que tingui Valverde per a Messi i Suárez, si els mantindrà sempre centrats o si sempre jugaran tots dos, de quina estructura voldrà proposar per equilibrar el mig del camp (dos pivots o dos interiors) i fins i tot si puntualment pot revisar una fórmula amb una defensa de tres.

En qualsevol cas, és evident que vol “desimboltura”, com la que pot aportar Malcom. Era el que li agradava de Deulofeu al principi i és el que li faltava en escenaris com el Calderón, per exemple. “Necessitem gent que arrisqui i que pugui trencar una situació que ens està costant”, va explicar aquell dia. Malcom assegura gairebé tres regats per partit (2,7), un dels que més a la Ligue 1. A Espanya, Messi és el líder amb 5 regats, el doble que els següents. Per sota hi haurà Coutinho (2,6) i Dembélé (2,4). Després d’un Mundial especialment escàs de màgia i un any després de veure marxar Neymar, el Barça torna a buscar regats per als dies grisos.