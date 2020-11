El Barça es dona sis dies més per tancar un pacte salarial amb els jugadors

Sis dies de pròrroga. És el temps que s'ha donat la mesa de negociació salarial del Barça per intentar arribar a un acord entre les tres parts, el club, els jugadors i els treballadors. Per ara les posicions són molt oposades i sembla molt difícil que la setmana vinent es pugui arribar a pactar, però la junta gestora està disposada a esgotar totes les vies possibles. El Barça, amb l'aigua al coll pels efectes econòmics de la pandèmia, necessita estalviar-se 300 milions d'euros. D'aquests, 191 són en salaris, principalment dels jugadors de la primera plantilla i, en un percentatge molt petit, dels més de mig miler de treballadors que estan en nòmina.

Era d'esperar que no hi hauria acord. El termini de quinze dies expirava aquest dijous 5 de novembre, però la mesa ja va començar amb mal peu perquè els jugadors es van negar a negociar conjuntament amb la resta de treballadors –tampoc els empleats ho volien–. Finalment, van fer el pas un cop el president Bartomeu va renunciar al càrrec. De la negativa rotunda es va passar a un escenari de "bona voluntat" –segons deia Carles Tusquets, president de la gestora–. Ara bé, amb això no n'hi ha hagut prou per arribar a un pacte i caldrà més temps. Més aviat al contrari. Després d'una reunió, la de dimecres, en què semblava que els futbolistes estaven disposats a negociar, aquest dijous s'han tornat a enrocar en les seves postures.

La plantilla no reconeix la junta gestora com a interlocutora. I el president d'aquest organisme, Carles Tusquets, no sembla tenir gaire pressa per deixar el càrrec. L'acord s'ha encallat i alguns jugadors com Leo Messi es neguen en rodó a negociar res de res. Ell és el que més cobra, al voltant dels 100 milions bruts, però també és qui més s'ha enfrontat amb la junta directiva. Encara que Bartomeu ja no sigui president, entén que no ha de parlar de res amb ningú fins que s'hagin convocat eleccions i hi hagi un nou inquilí a la llotja del Camp Nou. En aquest punt, l'argentí arrossega una part important de la plantilla. En general, hi ha consens que la renegociació dels contractes correspon al nou president.

En paral·lel, els 540 treballadors no esportius que hi ha en nòmina també esperen la resolució del conflicte amb els jugadors. En el seu cas representen un total de 37 milions anuals en salaris. Ells sí que van iniciar la negociació a la mesa el dia que tocava, però com que els futbolistes no han arribat encara a un acord, també han acordat esperar fins a la setmana vinent. Dimarts hi haurà una nova reunió, només entre el club i els futbolistes. Finalment, dimecres està prevista l'última trobada de la mesa amb totes les parts.

Fracassa el pacte conjunt

El Barça pretenia assolir un pacte conjunt amb tota la plantilla però els jugadors, representats pels seus advocats, s'hi neguen. Per tant, si no hi ha un gir de guió –que ara sembla impossible–, s'haurà de fer l'acta de tancament de la mesa sense acord. De totes maneres, i tenint en compte que el club es podria trobar amb un problema de tresoreria al gener, cada vegada agafa més volada una solució provisional: que els diners que han de cobrar el primer mes de l'any acordin ingressar-los un cop celebrats els comicis. Seria un pedaç. Una solució d'urgència per sortir del pas però que donaria una mica d'oxigen a la tresoreria blaugrana. El fantasma d'arribar a un concurs de creditors és real, "potser no tan ràpid com s'està dient, però real", asseguren des del Camp Nou.

Els jugadors del Barça no són com els assalariats convencionals. A banda de tenir un salari més que privilegiat, també tenen unes condicions de pagament especials. No cobren la fitxa cada mes sinó que tenen dos pagaments principals durant l'any: un al mes de gener i un altre a l'estiu, en què cobren nòmina més les bonificacions. Per això el club tenia tanta pressa per enllestir el tema abans d'acabar el 2020. Era la prioritat de Bartomeu –"La rebaixa es farà sí o sí", expressava en cercles íntims– i també és la de Tusquets, tal com va deixar clar el dia que va esdevenir president de la comissió gestora.

Abans de plegar veles, Bartomeu havia advertit que si no s'arribava a un acord a la mesa de negociació, la junta tiraria pel dret i faria una rebaixa unilateral dels salaris. Els jugadors, emparats per l'Associació de Futbolistes (AFE), van respondre que portarien el club als tribunals, si feien això. I, a més, recordaven que, d'acord amb l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors, tenien dret a demanar la carta de llibertat. Inicialment l'entitat negava aquesta possibilitat, però va acabar reconeixent que era factible. "Una altra cosa és si els compensaria fer-ho o no", apuntaven des del club. El tema aniria a judici –tant per part dels jugadors com dels treballadors– i no seria un procés àgil, ja que duraria uns "cinc o sis mesos". I això, sense comptar que amb la pandèmia encara hi ha més retard en els tribunals.

Des del club expliquen que aquesta opció unilateral només es prendria "en cas d'urgència", però no descarten aplicar-la si els jugadors s'enroquen del tot. De totes maneres, s'espera que s'arribi a un pacte, ni que sigui de mínims, posposant el cobrament del gener en altres mesos. A més, des de l'entitat tampoc es descarta que, un cop s'hagi acabat la mesa, alguns futbolistes acceptin retocar el seu contracte de manera individual, abans fins i tot que se celebrin les eleccions. En qualsevol cas, si l'acord no es tanca amb els que més cobren, seria la xocolata del lloro. Sense el vistiplau de Messi no es poden arribar a retallar 191 milions.