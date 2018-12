Messi: "Això és fruit de l'esforç, el treball i els meus companys"

Leo Messi ja té la seva cinquena Bota d'Or. El capità del Barça ha rebut aquest matí el guardó que l'acredita com a màxim golejador de les grans lligues europees de la temporada passada. 34 dianes a la Lliga Santander per liderar els registres individuals històrics i els col·lectius, sent el gran protagonista dels títols de Lliga i Copa que va aixecar l'equip d'Ernesto Valverde. "S'han utilitzat tots els adjectius per descriure't, Leo. Aquest premi és inqüestionable. Si totes les entregues són importants, aquesta és excepcional. No hi ha ningú que hagi aconseguit aquesta fita en tota la història", ha dit el president del diari 'Marca', Juan Ignacio Gallardo, com a representant de l'ens European Sports Media, que atorga el premi.

El davanter és el primer futbolista que en suma 5, i supera així les 4 de Cristiano Ronaldo. Dades per inflar el palmarès i que apunta a un futur llegat de llegenda. Messi ha agraït el reconeixement entre imatges en vídeo que repassaven alguns dels seus millors gols. La gala era per a ell. "No m'esperava tot això quan vaig començar. El meu somni era ser professional, triomfar en el món del futbol. Jo em trobo molt bé anímicament, també en l'aspecte físic. Intento cuidar-me sempre, com ho he fet durant la meva carrera. Ara haig de fer-ho millor. Els partits són més exigents i tenim menys descans. Els èxits són fruit del treball, de l'esforç i de tenir grans companys. Jugo al millor equip del món, amb els millors del món en cada posició", ha comentat, destacant el paper dels seus companys del Barça. Sergi Roberto i Sergio Busquets se'l miraven des de les cadires del públic assistent. Els capitans han completat una comitiva del club encapçalada per Josep Maria Bartomeu i Guillermo Amor. El Barça ha après a mimar el seu home franquícia.

El rival de la Champions

L'argentí ha pogut fer una petita valoració sobre l'emparellament de vuitens de final de la Lliga de Campions entre el Barça i Olympique de Lió. "Els partits de Champions sempre són complicats. Abans del sorteig de dilluns, per noms, no era un dels equips més forts. Quan l'analitzes, veus que no serà fàcil, que va lluitar molt bé contra el Manchester City, que és un dels millors. Encara hi ha temps, no sabem com estarem al mes de febrer. Tindrem moltes referències del rival perquè Samuel Umtiti va jugar a Lió i tenim molts futbolistes francesos. Estudiarem bé l'altre equip, com sempre", ha assegurat. Messi vol més títols i l'orelluda és especial. La d'aquesta edició, sobretot. "Lluitarem per aconseguir aquesta copa tan bonica". La seva promesa al Gamper n'és la millor prova.